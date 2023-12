Sondaggi: Meloni, fiducia +2% dopo Atreju. Le ultimissime partito per partito

Polarizzazione ai danni delle piccole forze politiche, bene anche Calenda (4,5%)

Effetto Atreju per Giorgia Meloni. Nella settimana prima e subito dopo la kermesse di Fratelli d'Italia che si è conclusa domenica scorsa la fiducia nella presidente del Consiglio è cresciuta in quindici giorni di due punti risalendo al 42%. A rivelarlo ad Affaritaliani.it è Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, che ricostruisce il consenso della premier. "Il punto più alto è stato toccato all'inizio del mandato nell'ottobre del 2022 con il 53%, livello massimo. Poi la fiducia è calata leggermente rimanendo per molti mesi tra il 49 e il 50%. A settembre c'è stata un'importante flessione di sette punti percentuali con il consenso di Meloni tra gli italiani calato al 42-41%. Il punto più basso è stato toccato a ottobre di quest'anno con il 40% ed è andato avanti così per circa un mese e mezzo fino alla ripresa di due punti e alla risalita al 42% in concomitanza con Atreju".

Secondo Gigliuto, però, ancora "non si vede questo trend nelle intenzioni di voto con Fratelli d'Italia stabile da due mesi tra il 29 e il 30%. La Lega era salita bene e ora si è fermata al 9,5% e la vera sfida per Matteo Salvini alle Europee sarà la doppia cifra. Forza Italia ha fermato la discesa e ha un buon 7,5%. Il Pd è inchiodato da molto tempo al 20% e i 5 Stelle sono al 16,5%. Stiamo assistendo a una polarizzazione verso i partiti principali a scapito di quelli molto piccoli. Anche Azione di Carlo Calenda è messa bene e vale il 4,5%. Una sorta di voto utile nel senso che gli elettori vanno verso quelle forze politiche che alle Europee possono superare lo sbarramento del 4%. Anche nel Centrodestra, ad esempio, se un partito cresce non è scapito di uno degli alleati o di entrambi ma va a prendere voti dai tanti piccoli partitini", conclude Gigliuto.