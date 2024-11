Trump pesca dal wrestling per l'Istruzione. Trema il ministro della Giustizia, Gaetz nei guai: festini hot con minorenni

Usa, Trump ha scelto il "ministro dei dazi". Al Commercio il miliardario Howard Lutnick

Donald Trump continua a stupire per le sue nomine dei futuri ministri che comporranno la sua squadra di governo. L'ultima trovata è la scelta del titolare dell'Istruzione, per la gestione della Scuola Trump ha pescato dal wrestling e ha nominato ministro l'ex capo della federazione WWE, Linda McMahon. "Come ministro dell'Istruzione, Linda - ha detto Trump - combatterà instancabilmente" per portare maggiore libertà educativa in ogni stato americano e "dare ai genitori la possibilità di prendere le migliori decisioni educative per le loro famiglie". Il presidente eletto, poi, ha annunciato la nomina di Howard Lutnick come segretario al Commercio. Lutnick è co-presidente del team di transizione di Trump, oltre che presidente e amministratore delegato della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald.

Adesso, in qualità di segretario al Commercio, - riporta Il Giornale - avrà un ruolo di primo piano nell'attuazione dell'agenda economica e commerciale del presidente. Il dipartimento supervisiona un'ampia gamma di politiche federali, tra cui quelle relative ai semiconduttori, alla sicurezza informatica e ai brevetti. Lui è stato scelto da Trump perché è considerato un fan dei dazi: "Ci renderanno più ricchi", ha affermato il futuro ministro che si occupa anche di criptovalute.

Ma rischia di saltare, invece, la nomina di Matt Gaetz, il futuro ministro della Giustizia, in quanto è finito sotto accusa per gli scandali sessuali e l'abuso di droghe. Donald Trump ha confessato ai suoi collaboratori che il prescelto per la poltrona di segretario alla Giustizia non ha "più del 50% di probabilità di ottenere l’approvazione del Senato".

Le rivelazioni fatte da un hacker sull’ex deputato della Florida - riporta Il Sole 24 Ore - complicano la situazione in merito ai festini hot e spunta anche la testimonianza di una donna che ha visto Gaetz ad un party avere una relazione sessuale con una ragazza di 17 anni. Trump, con Gaetz, sta però correndo un rischio calcolato. Ha avviato una campagna per sostenerlo al Senato, telefonando personalmente a diversi esponenti del partito conservatore. Ma comunque andrà, l’indicazione di Gaetz è una provocazione con la quale il tycoon riafferma la sua rivoluzione a Washington.