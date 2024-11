Guerra in Ucraina, Biden: "Spenderò tutti i soldi disponibili per Kiev". E invia anche le mine antiuomo. Allarme atomica

Guerra in Ucraina, tra missili a lungo raggio e mine antiuomo. Biden non mollerà Zelensky fino all'ultimo

Solo pochi giorni fa il presidente eletto Donald Trump aveva parlato di fine della guerra in Ucraina imminente e sia Putin che Zelensky si erano detti pronti a negoziare. Tutto sembrava andare verso la direzione di una tregua, ma domenica scorsa è cambiato tutto. Biden, a sorpresa, ha autorizzato gli ucraini (senza conferma ufficialmente) a lanciare i missili americani Atacms in territorio russo. Aveva esitato per mesi, temendo di provocare un conflitto più ampio, ed è pienamente consapevole che Trump potrebbe rovesciare la decisione, ma il presidente uscente - riporta Il Corriere della Sera - punta a rafforzare gli ucraini sul campo nei 60 giorni rimasti.

Lo farà anche versando entro il 20 gennaio tutti i fondi allocati a Kiev dal Congresso, per lasciarli nella posizione migliore possibile mentre dietro le quinte Zelensky e gli europei discutono come (e se sia possibile) portare Putin al tavolo negoziale, e nel timore che Trump gli lasci il 20% dell’Ucraina. Ma non finisce qui, Biden ha dato il via libera anche per l'invio di ulteriori armi. Secondo indiscrezioni di fonti dell'amministrazione americana raccolte dalla Afp, gli Stati Uniti si preparerebbero a fornire mine antiuomo all’Ucraina. Si tratterebbe di "mine antiuomo non persistenti" (dotate di un dispositivo di autodistruzione o auto-disattivazione) per rafforzare le difese ucraine contro l'invasione russa.

Come se non bastasse, aumenta anche l'allarme per l'uso di bombe atomiche dopo l'ennesima minaccia fatta da Putin. L'ultimo rapporto del Sipri (Stockholm international peace research institute), pubblicato il 24 settembre 2024, ha fotografato - riporta Il Corriere - il quadro relativo all'atomica globale. Oltre a Usa, Regno Unito e Francia, nella lista radioattiva figurano altri sei Paesi: Russia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele. L’ammontare degli ordigni in possesso di questi nove Stati è pari a 9.585 testate, di cui 3.904 "operative". Gli armamenti "pronti" sono 100 in più rispetto allo scorso anno.