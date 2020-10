Usa, Trump vìola il divieto e torna nello Studio Ovale: "Covid? Dono di Dio"

Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a lavorare nello Studio Ovale, sei giorni dopo

essere risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dal suo portavoce Brian Morgenstern, il quale ha precisato che il capo della Casa Bianca è stato aggiornato sui negoziati per il pacchetto di

stimoli economici e sull'uragano Delta. La notizia è destinata a riaccendere le polemiche dal momento che Trump è ancora contagioso dopo essere stato dimesso lunedi' dal Walter Reed Army Center dove era stato

ricoverato venerdì alla luce della positività al Covid.

"Mi sento alla grande, mi sento perfettamente: penso che sia stato un dono di Dio che io l'abbia preso. Una benedizione mascherata". Così Trump in un video pubblicato su Twitter, rivendica l'efficacia dei farmaci, anche sperimentali, che gli sono stati somministrati contro il coronavirus. "Ho sentito parlare di questi farmaci e ho chiesto di prenderli, è stata una mia idea", ha sottolineando il tycoon promettendo di voler approvare velocemente la terapia di Regeneron per usi emergenziali e di volerla rendere gratuita per tutti.