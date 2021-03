Usa, vaccini e ristori, 5600 dollari a una coppia con due figli

Nonostante Joe Biden scateni un attacco alla Russia definendo “assassino” Vladimir Putin gli Stati Uniti non perdono di vista la pandemia e l’economia. Ci sono vaccini e pure ristori.

I vaccini somministrati fino ad ora sono stati oltre 142 milioni e le persone che hanno ricevuto la prima dose sono 111 milioni.

I vaccini ci sono e adesso pure i ristori.

Il secondo mega pacchetto di ristori o di stimoli, come qui vengono chiamati, da 1900 trilioni di dollari, è stato approvato pochi giorni fa e già sono partiti 90 milioni di pagamenti , per un totale di oltre 242 miliardi di dollari. Secondo quanto confermato dai dati comunicati dal Dipartimento del Tesoro e dall’Internal Revenue Service.

L’invio di danaro ha coperto più del 50% delle famiglie incluse nel disegno di legge Covid-19 firmato dal presidente Joe Biden meno di una settimana fa.

La maggior parte di questi pagamenti è stata inviata direttamente sui conti correnti e tutti i destinatari avranno a disposizione i fondi immediatamente.

Il governo ha anche spedito per posta circa 150.000 assegni cartacei.

Sono previsti altri invii di pagamenti per le prossime settimane, sempre sui conti correnti, o con assegni cartacei inviati via posta o attraverso carte di debito prepagate.

Nessun americano deve fare nulla per ricevere il danaro e pure chi riceve i sussidi come Veteran Affairs li riceverà nonostante una buona parte non presenti alcun reddito.

I sostegni, secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca, hanno un tetto massimo di $ 1.400 a persona e dovrebbero raggiungere l'85% delle famiglie.

Le famiglie riceveranno inoltre un supplemento di $ 1.400 per componente del nucleo. Una coppia con due figli potrebbe ricevere fino a $ 5.600. A differenza dei passati package, le famiglie riceveranno anche un aiuto aggiuntivo per gli adulti a carico di età superiore ai 17 anni.

L'intero importo andrà alle persone che guadagnano meno di $ 75.000 di reddito lordo, ai capifamiglia (come i genitori single) che guadagnano meno di $ 112.500 e alle coppie sposate che guadagnano meno di $ 150.000. Gradualmente i pagamenti scompaiono man mano che il reddito aumenta.

Questa volta i legislatori hanno ristretto i pagamenti in modo tale che non tutti coloro che avevano ricevuto un assegno con il primo pacchetto di aiuti ne riceveranno uno adesso.

Esclusi dai sostegni le persone che guadagnano almeno $ 80.000 all'anno di reddito lordo, i capifamiglia che guadagnano un minimo di $ 120.000 e le coppie sposate che guadagnano almeno $ 160.000, indipendentemente dal numero di figli che hanno.

Le nuove soglie di reddito si baseranno sul rendimento più recente del contribuente. Se ha già presentato una dichiarazione per il 2020 entro il momento in cui il pagamento è stato inviato ed è stato elaborato, l'IRS baserà l'idoneità sul reddito lordo per il 2020. In caso contrario, si baserà sulla dichiarazione del 2019 o sulle informazioni inviate tramite un portale online istituito l'anno scorso per le persone che di solito non presentano dichiarazioni dei redditi.

Se il reddito del 2019 è stato inferiore alla retribuzione nel 2020, non si dovrà rimborsare alcun denaro. Ma se il reddito è diminuito nel 2020, presentare la dichiarazione dei redditi ora, prima che i pagamenti vengano effettuati, potrebbe significare un assegno più grande.

La maggior parte delle persone riceverà i pagamenti automaticamente. E questo secondo mega pacchetto di aiuti è una base di ripartenza formidabile per gli Stati Uniti.