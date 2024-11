Amsterdam, violenti scontri tra Polizia e manifestanti pro Palestina | video

È stata una serata di scontri violenti ad Amsterdam tra Polizia e manifestanti pro Palestina. Le violenze seguono giorni di scontri ed arresti dopo la "caccia agli ebrei" ed agli israeliani presnti per la partita di calcio del Maccabi Haifa contro l'Ajax. Scontri a cui sono seguiti controlli ed arresti. In tutta risposta ancora oggi è stata proclamata una manifestazione di protesta culminata con scontri violenti. Ci sarebbero dei feriti. Ingenti i danni ed i disagi in città.