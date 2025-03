Uno spettacolo decisamente inusuale: dopo le forti piogge, l'acqua ha cambiato colore e si è tinta di un rosso intenso. Il fenomeno è stato ripreso e pubblicato in un video dove si vedono ruscelli e "cascate" sulla spiaggia Plata e Roja di Hormuz, in Iran. Il fenomeno è dovuto all’elevata presenza di ossido di ferro nel terreno, come spiegato da un'agenzia turistica del posto.