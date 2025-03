Serbia, maxi protesta a Belgrado: in centinaia bloccano l'ingresso all'emittente televisiva RTS. VIDEO

Centinaia di manifestanti hanno bloccato l'ingresso dell'emittente televisiva serba RTS a Belgrado, accusando i media statali di essere parziali e di essersi schierati con il governo e il presidente Aleksandar Vucic per tutta la durata delle manifestazioni. Le proteste sono iniziate quattro mesi fa dopo il crollo della tettoia nella stazione ferroviaria di Novi Sad in cui sono morti 15 studenti, i manifestanti chiedono giustizia per le vittime e accusano il governo di corruzione.