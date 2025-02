Dopo Musk, anche Steve Bannon fa il saluto romano alla convention della Destra Usa Cpac. VIDEO

Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, torna al centro delle polemiche dopo il gesto controverso durante il suo intervento alla Conservative Political Action Conference (CPAC), la principale convention internazionale delle destre in corso al National Harbor, in Maryland.

Durante il suo discorso, Bannon ha infiammato la platea incitando i partecipanti a “Combattere, combattere, combattere”, prima di alzare il braccio teso, gesto che ha subito richiamato alla memoria saluti carichi di connotazioni storiche. Il momento, ripreso dai presenti, ha fatto rapidamente il giro dei social, generando un'ondata di critiche e accese discussioni.