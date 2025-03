Paura ad alta quota a Roatan: aereo si schianta in mare con 17 persone a bordo. VIDEO

Un grave incidente aereo ha scosso Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, dove un velivolo con 17 persone a bordo è precipitato in mare poco dopo il decollo dall’Aeroporto Juan Manuel Gálvez.

Le autorità locali hanno confermato la tragedia, ma il numero esatto delle vittime non è ancora stato reso noto. Testimoni raccontano di un’improvvisa perdita di quota prima dell’impatto nell’oceano.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti per cercare eventuali sopravvissuti e recuperare i corpi. L’incidente ha suscitato grande sgomento nella comunità locale e tra i familiari dei passeggeri, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dello schianto.