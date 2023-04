Sparatorie in Usa, milioni di famiglie terrorizzate

Violenza, un americano su 5 lamenta vittime in famiglia e minacce con pistole

"Un americano su 5 ha avuto in famiglia, nel corso della vita, un membro ferito o ucciso da assalti in strada, un americano su cinque è stato minacciato con una pistola e uno su sei ha personalmente assistito a una sparatoria" sono alcuni preoccupanti risultati di un sondaggio realizzato a livello nazionale da KFF, un'organizzazione no profit. Il sondaggio che ha toccato un campione di circa di 1.300 adulti è uscito in contemporanea all’ultima terrificante sparatoria di Louisville con morti e feriti. Evento che ha fatto nuovamente intervenire Joe Biden con l’ennesima dichiarazione sui morti ammazzati , sui feriti e sui sopravvissuti "che porteranno dolore e traumi per il resto della loro vita". Le notizie che quasi ogni settimana arrivano in Europa dall’altra parte dell’Atlantico relative a ferimenti, uccisioni, assalti in campus universitari, in negozi e supermercati o luoghi aperti, non danno un’idea completa di come sia realmente percepita la violenza negli Stati Uniti, dove, invece, la paura dei crimini casuali pervade più o meno intensamente la vita di milioni di persone.

Violenza, oltre il 40% degli intervistati ha comperato un'arma

Stante questa realtà non sorprendono le altre risposte che indicano come, oltre il 40% degli intervistati, ha dichiarato di aver comperato armi per proteggersi e di aver fatto corsi per apprendere a sparare con una pistola. Il 30% ha affermato inoltre di cercare di evitare locali affollati o grandi eventi come i festival. Tre su quattro che tengono una pistola in casa la tiene carica e pronta a sparare. Ashley Kirzinger, direttore della metodologia di indagine ha sottolineato come il 10% degli intervistati sia preoccupato ogni giorno di questo clima di violenza. La preoccupazione di diventare vittime sembra essere così alta tanto da abbassare le aspettative di vita dell’intero paese rispetto a paesi ricchi simili all’America. Nel conto delle vittime di armi da fuoco vengono considerate anche le ferite e i suicidi. E non è insolito vedere sui canali video, nelle pubblicità stradali i messaggi per aiutare i potenziali suicidi come il classico "If you or someone you know may be considering suicide, contact the 988 Suicide & Crisis Lifeline by dialing 9-8-8, or the Crisis Text Line by texting HOME to 741741."