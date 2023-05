Von der Leyen a Kiev: "Qui vengono difesi valori Ue. Putin ha paura"

Von der Leyen a Kiev da Zelensky: "Stiamo combattendo di nuovo il male dell'aggressione e la politica di odio che la Russia ha riportato nel nostro continente"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è arrivata a Kiev. Lo ha annunciato su Twitter pubblicando una foto dell'arrivo del suo treno alla stazione della capitale ucraina. "E' bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno. Quindi è un luogo così adatto per celebrare la Giornnata dell'Europa. Accolgo con favore la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di celebrare il 9 maggio la Festa dell'Europa anche qui in Ucraina", si legge nel tweet della leader dell'esecutivo europeo.

"La mia presenza a Kiev oggi, 9 maggio, è simbolica, ma è anche segno di una realtà cruciale e molto pratica: l'Ue sta lavorando fianco a fianco con l'Ucraina su molte questioni", ha evidenziato von der Leyen. Sul tavolo del confronto con il presidente ucraino ci saranno in particolare i progressi per avviare i negoziati di adesione all'Ue e il contenuto dell'undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, studiato per colpire i Paesi terzi e le aziende extra-Ue che aiutano Mosca ad eludere le misure restrittive.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha visitato il muro della memoria dei caduti per l'Ucraina di fronte al monastero di San Michele a Kiev. La leader europea si è raccolta per un momento di fronte al muro, per poi spostarsi nella piazza dove le sono stati mostrati i resti dei carri armati e mezzi russi esposti sul posto.