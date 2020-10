Xi lancia il nuovo miracolo cinese. Ma si interrompe 4 volte per la tosse

La pandemia di Covid-19 ha accelerato i cambiamenti a livello mondiale e la globalizzazione economica sta affrontando venti contrari e inversioni. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, delineando una visione apparentemente piu' pessimistica di quelle finora espresse, nel discorso per le celebrazioni dei 40 anni dalla fondazione della zona economica speciale di Shenzhen, la metropoli del sud-est della Cina. "Il mondo sta andando incontro a cambiamenti non visti in un secolo e l'epidemia li sta accelerando", ha dichiarato Xi. "La globalizzazione economica sta affrontando venti contrari e inversioni, con crescenti protezionismo e unilateralismo", i difetti che la Cina attribuisce agli Stati Uniti, "e l'economia mondiale si sta indebolendo. La scienza e la tecnologia stanno affrontando profondi assestamenti. Il mondo sta andando incontro a turbolenze".

Cina: Xi, da Shenzhen "nuovi e piu' grandi miracoli"

Il presidente cinese, Xi Jinping, elogia i 40 anni di riforme di Shenzhen, la metropoli del sud-est della Cina, e chiede alla zona economica speciale di creare "nuovi e piu' grandi miracoli" che siano in grado di meravigliare il mondo. "Dopo quaranta anni, la nuova strada davanti a noi e' stimolante", ha detto Xi nel suo discorso per celebrare i 40 anni dalla fondazione della zona economica speciale della citta', che ha definito "un miracolo nella storia dello sviluppo mondiale creato dal popolo cinese". Al nuovo punto di partenza, ha proseguito il presidente cinese, "la gente della zona economica speciale dovrebbe risolutamente attuare le posizioni del Comitato Centrale" del Partito Comunista Cinese, "mantenere lo spirito di pionieri, lavorare duramente e creare nuovi e piu' grandi miracoli che meraviglieranno il mondo".

Cina: Xi, non dobbiamo essere intimiditi da crisi economica

"L'economia mondiale sta affrontando complicazioni, ma non dobbiamo essere fermati in alcun modo da questa inversione". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel discorso pronunciato per i 40 anni dalla fondazione della zona economica speciale di Shenzhen, la metropoli del sud-est cinese. La Cina, ha detto Xi, deve intraprendere "un nuovo concetto di sviluppo" e approfondire le riforme e aperture "per mantenere il passo con i tempi", e Shenzhen dovrebbe avere un ruolo da pioniere in alcune aree.

Cina: Xi parla da seduto a Shenzhen, tossisce quattro volte

Un discorso da seduto, interrotto quattro volte da colpi di tosse. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha parlato per quasi un'ora, oggi a Shenzhen, in occasione dei quaranta anni dalla creazione della zona economica speciale, che ha definito "un miracolo" creato dal popolo cinese, e "la dimostrazione del socialismo con caratteristiche cinesi", in grado di "raggiungere in 40 anni quello che altri popoli avrebbero impiegato un secolo a fare". Xi ha dovuto interrompere quattro volte il suo discorso a causa dei colpi di tosse, momenti nei quali le telecamere dell'emittente televisiva statale China Global Television Network non lo hanno inquadrato in volto, soffermandosi, invece, su panoramiche della sala e del pubblico.