Zelensky anticipa il bilaterale con Starmer ad oggi pomeriggio. Dagli Usa possibile stop agli aiuti indiretti a Kiev

Ucraina: Mosca, viaggio di Zelensky un completo 'fallimento'

Zakharova ha accusato Zelensky di essere "ossessionato dal portare avanti la guerra" con Mosca, di essere incapace di dare prova di "senso di responsabilità" e di "rifiutare la pace".

Mosca afferma di non aver modificato i propri obiettivi in Ucraina, che passano attraverso l'annessione dei territori occupati e la "smilitarizzazione" del paese. "Gli obiettivi della Russia restano gli stessi - ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un comunicato - e sono la smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina, e il riconoscimento delle realtà esistenti sul terreno".

Zelensky anticipa il bilaterale con Starmer a oggi pomeriggio

Anticipato a oggi pomeriggio il bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer, alla vigilia del vertice di una dozzina di leader europei a Londra. "Il primo ministro e il presidente Zelensky si incontreranno a Downing Street questo pomeriggio", ha detto un funzionario, dopo che i media britannici hanno diffuso le immagini di un aereo ucraino che atterra in un aeroporto a nord di Londra.

Nyt, "possibile stop Usa anche ad aiuti indiretti a Kiev"

Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe decidere di interrompere anche l'appoggio indiretto all'Ucraina, oltre agli aiuti diretti, che include anche la condivisione di informazioni di intelligence: lo ha detto un funzionario dell'amministrazione dopo lo scontro di ieri nello Studio Ovale tra il presidente e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta il New York Times.

Tra gli altri aiuti indiretti, il Nyt cita altri tipi di finanziamenti militari, l'addestramento di truppe e piloti ucraini e l'uso di una base militare Usa in Germania che ospita un call center che gestisce gli aiuti internazionali a Kiev.

"Gli Usa restano un partner strategico dell'Ucraina"

"A dispetto del dialogo duro", gli Usa restano "un partner strategico dell'Ucraina", ha ribadito il presidente Volodymyr Zelensky arrivato a Londra dove oggi incontra il premier britannico Keir Starmer. Ribadendo la sua gratitudine agli Stati Uniti, il leader di Kiev su X ha anche ammesso di "comprendere" che Washington stia cercando il dialogo con Mosca. "Ma gli Stati Uniti hanno sempre parlato di 'pace attraverso la forza'. E insieme possiamo prendere misure forti contro Putin", ha dichiarato Zelensky che in precedenza aveva detto di volere gli Stati Uniti "più fermamente dalla nostra parte".