Zelensky dopo lo scontro alla Casa Bianca: "Non devo nessuna scusa a Trump. Voglio garanzie per il mio Paese"

Ucraina: Zelensky, "Importante essere ascoltati e che nessuno si dimentichi di noi"

In un nuovo post su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che è "molto importante" che la situazione del suo Paese venga ascoltata e che nessuno se ne dimentichi. "È importante che i cittadini ucraini sappiano che non sono soli, che i loro interessi sono rappresentati in ogni Paese, in ogni angolo del mondo", ha scritto.

Zelensky a Fox News dopo lo scontro con Trump: "Non mi scuso, voglio garanzie per il mio Paese"

Senza il sostegno degli Stati Uniti sarebbe "difficile" per l'Ucraina vincere la guerra o respingere la Russia. Ad affermarlo è il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky dopo l'incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa, Donald Trump che ha minacciato di "abbandonare" Kiev se non avesse firmato un accordo di cessate il fuoco. "Sarà difficile senza il vostro sostegno, ma non possiamo perdere i nostri valori, il nostro popolo. Non possiamo perdere la nostra libertà", sottolinea Zelensky a 'Fox News'. L'Ucraina, aggiunge, "non vuole perdere" il sostegno americano.

Rispondendo al giornalista di 'Fox News' che gli chiedeva se si rammaricava per quanto accaduto oggi con Trump e Jd Vance alla Casa Bianca, il presidente dell'Ucraina ha sottolinea: "Si penso che non è stato bello. Penso che non è stato bello perché avevamo diversi temi diversi da affrontare. C'erano argomenti molto sensibili". Gli Stati Uniti, aggiunge, "volevano veramente questo accordo sui minerali e non siamo contrari ma vogliamo capire quali sono le parti dell'accordo che possono garantire la nostra sicurezza".

"Certo" il rapporto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump può essere recuperato dopo l'incontro di oggi alla Casa Bianca. "Certo perché sono dei rapporti che vanno al di la di due presidenti. Sono rapporti storici, forti tra i nostri due popoli", spiega Zelensky rispondendo al giornalista Bret Baier. Il presidente ucraino ha auspicato che il presidente Usa "sia di più dalla nostra parte" rispetto alla Russia e al presidente russo Vladimir Putin nelle trattative per un cessate il fuoco.

Zelensky ha rifiutato di scusarsi dopo lo scontro con Trump. "Penso che dobbiamo essere molto aperti e molto onesti, e non sono sicuro che abbiamo fatto qualcosa di male", sottolinea Zelensky quando gli è stato chiesto se intendesse scusarsi con Trump.

Ucraina: Zelensky, "Dimissioni? Solo gli ucraini possono deciderlo"

Le mie dimissioni? "solo gli ucraini possono decidere .Gli americani scelgono il loro presidente, gli europei scelgono i loro presidenti, gli ucraini scelgono il loro. Funziona così". Ad affermarlo nel corso di un'intervista a 'Fox News' è il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky commentando le dichiarazioni del senatore repubblicano Lindsey Graham.

Nel corso dell'intervista Zelensky ha ribadito che "l'Ucraina vuole pace" : "Siamo pronti per la pace e vogliamo la pace. E' per quello che sono venuto negli Stati Uniti". L'accordo per i minerali, aggiunge, "è un primo passo": "Vogliamo capire quali garanzie questo accordo ci porterà e quali saranno i prossimi passi", aggiunge il presidente dell'Ucraina.

Ucraina: Rubio, "Zelensky si scusi, un fiasco il suo tono aggressivo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe scusarsi dopo il battibecco pubblico con il suo omologo statunitense Donald Trump nello Studio Ovale. Lo ha affermato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un'intervista alla Cnn, in cui ha esortato il leader ucraino a "scusarsi per aver trasformato questa vicenda nel fiasco che è diventato per lui".

Rubio ha affermato che "quando si inizia a parlare in modo così aggressivo, non si riesce a portare le persone al tavolo". "E poi si comincia a pensare che forse Zelensky non vuole un accordo di pace. Dice di volerlo, ma forse non lo vuole", ha concluso.