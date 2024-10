"Far crescere insieme l'Italia": l'evento di Fratelli d'Italia per ripensare il futuro economico del Paese

Si è tenuto oggi, venerdì 11 ottobre, "Far crescere insieme l'Italia", l'evento di Fratelli d'Italia dedicato alla riflessione su sfide e opportunità che il Paese deve affrontare nell'attuale panorama economico e sociale. L'incontro, che ha avuto luogo presso l'Hotel Principe di Savoia di Milano, , ha visto riunursi figure di spicco del governo e del panorama economico nazionale per discutere le tematiche chiave legate alla finanza e allo sviluppo del Paese. Tra questi, Ignazio La Russa, Presidente del Senato, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. L'evento è stato organizzato e presieduto da Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. “L'Italia è operosa, innovativa e resiliente,” afferma Osnato, sottolineando la necessità di rispettare l'operato di una società pronta a liberare le sue migliori energie senza ostacoli burocratici. Un messaggio forte e chiaro, destinato a stimolare il dibattito e a ispirare una visione condivisa per il futuro.

Osnato (FdI): "Governo fedele al programma, Italia tornata credibile"

"In questo biennio siamo sempre partiti dal programma su cui gli elettori ci hanno dato fiducia: 'piu' assumi e meno paghi', un rapporto contribuenti-Fisco basato sulla fiducia reciproca ma senza sconti all'evasione, il sostegno a chi produce senza dimenticare chi è in difficoltà, non sono soltanto parole. Al contrario, queste ottime idee stanno diventando realtà e i risultati si vedono, come testimoniato dai numeri di istituti autorevoli e indipendenti", ha aggiunto l'esponente di FdI Marco Osnato, ricordando le principali riforme targate centrodestra e i più significativi dati economici. "Dalla capitale produttiva del Paese, e in vista della Manovra finanziaria, Fratelli d'Italia lancia un messaggio inequivocabile: grazie alla stabilità politica e alla credibilita' di chi governa, la nostra Nazione e' di nuovo al centro delle dinamiche internazionali. E intende restarvi", ha concluso Osnato.

La finanza come propulsore dello sviluppo, Giorgetti: "Italia sulla strada giusta"

Dopo l'introduzione di Ylenja Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione Bilancio, ha preso avvio il panel “La finanza come motore dello sviluppo”, con l'intervento di esperti del settore, tra cui Marco Valli e Gregorio De Felice, per approfondire strategie innovative per stimolare la crescita. Anche il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha portato il suo punto di vista su come la stabilità economica possa influenzare il futuro del Paese. Giorgetti, in un videocollegamento, evidenzia il “dimezzamento del rapporto deficit/PIL”, affermando che il governo ha invertito la rotta rispetto a una finanza pubblica in difficoltà. “Il nostro Paese è tornato credibile”, sottolinea, mentre il clima politico e la stabilità economica aprono nuove prospettive per l'Italia nel contesto internazionale.

L'Italia che fa: esempi concreti di progresso

Nel pomeriggio, il panel “L'Italia che fa”, moderato da Jean Marie Del Bo de Il Sole 24 Ore, si è concentrato su storie di successo e iniziative di sviluppo. Nicola Calandrini, Senatore di Fratelli d'Italia, ha introdotto il tema, seguito da un'intervista con il Viceministro Maurizio Leo. Il dibattito si è arricchito dalle voci di esponenti di Fratelli d'Italia come Lucia Albano, evidenziando l'importanza di un approccio pragmatico e orientato ai risultati.

Verso una nuovo sistema economico, Descalzi (Eni): "Serve una visione strategica"

Il panel conclivo, dedicato all’“Evoluzione del sistema economico italiano” e moderato dal Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, ha visto intervenire anche l'Ad di ENI Claudio Descalzi con una riflessione provocatoria: “Chi gestisce l’Europa da anni non parla di crescita”. Descalzi ha sottolineato l'importanza di una visione strategica in grado di sostenere le industrie, la sanità e l'energia, indicando il nucleare come una soluzione necessaria, ma sottolineando che è fondamentale ottenere un’“accettazione sociale” per il suo sviluppo.

Sala su Autonomia: "Semplificazione amministrativa necessaria per lo sviluppo economico"

Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, conclude con una riflessione sulla necessità di semplificare l’amministrazione. “Con l’autonomia differenziata, possiamo finalmente dare risposte più chiare e rapide”, afferma, ponendo l'accento sull’importanza di rendere più agile la burocrazia per favorire lo sviluppo economico.