Fedez annuncia il ritorno a XFactor e un evento a Milano

Ai microfoni di Rtl 102.5, Fedez conferma il suo ritorno: "Per fare X Factor il mio medico mi ha fatto un certificato, ho fatto tutti gli esami del caso e ora abbiamo il via libera. Se mi hanno dato l’ok per fare X Factor vuol dire che sto meglio, una buona notizia. L’effetto che la mia situazione ha generato sulle donazioni di sangue è sicuramente una cosa buona, stiamo costruendo un progetto con Avis e Comune di Milano per un evento in piazza Duomo che annunceremo a breve". Racconta il cantante "Questa sera ci sono gli Home Visit, una novità perché si tratta di due interi giorni con i concorrenti".

Novità sulla fase conclusiva delle selezioni

Gli Home Visit sono la fase conclusiva delle selezioni di quest’anno, il momento in cui i 4 giudici individueranno i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show. "La mia squadra? Se l'ho scelta è perché credo che sia forte. Questo è il presupposto iniziale. Quest'anno c'è stato un lavoro di pre-casting completamente diverso dagli anni precedenti. Sono arrivate proposte diverse rispetto al solito. È stata fatta una scelta su ragazzi musicalmente meno a fuoco ma con personalità più forti. C'è più lavoro da fare. Poi in questa edizione abbiamo fatto questa cosa nuova di selezionare i concorrenti, ma ciò ha comportato che molti dei concorrenti che io ho scartato, forse un altro giudice li avrebbe presi".

"Faccio X Factor da sette anni, non ci tengo particolarmente a vincere"

Un mestiere, quello del giudice, che Fedez conosce piuttosto bene. "Le esibizioni vanno viste settimana per settimana, anche in base alle puntate. Non si può avere un percorso prestabilito, devi essere agile anche a fare cambiamenti dell'ultimo minuto. Ora, come giudice, mi sento più sciolto. Non ci tengo particolarmente a vincere, faccio X Factor da sette anni. È una gara, se vinco sono contento, ma se non vinco, pazienza. Tendenzialmente, non mi occupo dell'aspetto visivo delle esibizioni; ci sono altri che se ne occupano. Può capitare che mi venga un'idea, ma principalmente lavoro sul brano. Antonio Filippelli, direttore artistico di X Factor, si occupa delle produzioni e coordina il team. Mi occupo di tutto ciò che riguarda il brano, seguo tutto dall'inizio alla fine".