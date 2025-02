Emozioni, benessere, esperienze: alla BIT 2025 nuove tendenze e dati chiave per il turismo del futuro

L’appuntamento con BIT 2025, in programma da domenica 9 a martedì 11 febbraio a Fiera Milano – Rho, sarà l’occasione per esplorare le nuove tendenze del settore turistico, offrendo agli operatori opportunità di business e al pubblico idee di viaggio sempre più originali.

In vista dell’evento, l’Osservatorio di BIT 2025 ha individuato i trend più rilevanti attraverso un costante dialogo con gli attori della filiera, oltre che grazie all’analisi di studi e ricerche condotte in collaborazione con Magda Antonioli, docente all’Università Bocconi e vicepresidente dell’European Travel Commission.

Un 2025 di crescita spinto dalle nuove forme di turismo

Secondo l’ultimo UNWTO World Tourism Barometer, nel 2024 l’Europa ha registrato 747 milioni di arrivi internazionali (+5% rispetto al 2023), trainati da una forte domanda interna. Sempre secondo l’UNWTO, su dati IATA, il Vecchio Continente ha visto crescere sia l’offerta che la domanda di voli rispetto al 2019:

+8% di capacità sulle rotte domestiche, +3% su quelle internazionali

+19% di domanda sui voli interni, +1% sui voli esteri

Per il 2025 si prevede un’ulteriore crescita del turismo internazionale tra il +3% e il +5%, coinvolgendo tutte le regioni.

Il cambiamento climatico continua a influenzare le scelte dei viaggiatori. Se nel 2024 le destinazioni mediterranee hanno visto un incremento della domanda nelle stagioni intermedie per evitare il caldo, una ricerca di Booking.com rivela che nel 2025 il 61% dei viaggiatori pianificherà più attività serali o mattutine per godere di temperature più fresche. Per l’Italia, un dato significativo arriva da Confindustria, che stima per il 2024 una spesa turistica totale di 110 miliardi di euro.

Dal cielo al mare: nuove esperienze immersive

Il turismo esperienziale si evolve con una crescente attenzione ai fenomeni naturali. Tra le novità più interessanti:

Noctotourism e astroturismo: il 61% dei viaggiatori è disposto a spostarsi per assistere all’aurora boreale, mentre il 60% cerca destinazioni con cielo scuro per osservare pianeti e stelle (Expedia, Booking.com).

Turismo geotermale e naturale: il 30% dei viaggiatori è attratto da luoghi con vulcani, geyser e sorgenti termali.

Turismo del benessere e longevità: cresce la domanda di percorsi di benessere residenziale, con tecnologie come crioterapia, luce rossa e trattamenti con cellule staminali.

Viaggi multisensoriali: esperienze che stimolano tutti i sensi, con realtà aumentata, cucina molecolare, aromaterapia in foreste pluviali e tour al buio.

Solo travel, slow tourism e la nuova filosofia del viaggio

Il solo travel, che nel 2024 aveva visto una forte crescita tra le donne, ora interessa sempre più anche gli uomini, soprattutto tra Millennial (58%) e Gen Z (65%) (Booking.com).

Si diffonde anche la tendenza JOMO (Joy Of Missing Out), contrapposta alla FOMO (Fear Of Missing Out): i viaggiatori cercano sempre più esperienze rilassanti, lontane dallo stress, con il 62% che sceglie mete dedicate al benessere e all’introspezione, spesso tramite pacchetti all-inclusive (Expedia).



Turismo sportivo: l'effetto Milano-Cortina 2026

L’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sta già influenzando il settore. Secondo studi condotti da La Sapienza, Bocconi e Ca’ Foscari, l’evento genererà un impatto economico tra 2,3 e 3 miliardi di euro, con un’affluenza prevista di oltre 2 milioni di visitatori e una spesa di 154 milioni di euro solo per il soggiorno (Deloitte). A livello internazionale crescono i pacchetti crociera con attività sportive e l’offerta di hotel e resort con servizi per atleti e amatori.

Musica e viaggi: il fenomeno del gig tripping

Il gig tripping è una nuova tendenza che combina viaggi e concerti, con itinerari costruiti attorno a festival e live show. I viaggiatori non si limitano più a un solo evento, ma progettano veri e propri tour musicali per esplorare nuove destinazioni.

Shopping tourism: oltre le “bolle” turistiche

I viaggiatori cercano sempre più prodotti introvabili nei loro Paesi di origine. Secondo Expedia, la Gen Z è la principale promotrice di questa tendenza, con il 39% che fa shopping locale abitualmente e il 44% che cerca prodotti esclusivi.

L’Italia continua a essere una destinazione di riferimento per lo shopping di lusso, con Milano che ha recentemente superato la Quinta Avenue di New York, diventando la strada dello shopping più cara al mondo (Regione Lombardia, 2024).

Megatrend e innovazione a BIT 2025

Due tendenze trasversali guideranno l’evoluzione del turismo nei prossimi anni:

Iper-personalizzazione – I viaggiatori cercano esperienze sempre più su misura, anche nei viaggi di gruppo. L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando la pianificazione, adattando le proposte alle esigenze individuali (Euromonitor International).

Sostenibilità sociale – Oltre alla sostenibilità ambientale, cresce l’attenzione ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance). Viaggiatori e operatori privilegiano esperienze che bilanciano impatto economico e rispetto delle risorse locali.

A BIT 2025, oltre 1.000 espositori provenienti da 64 Paesi presenteranno le ultime novità, con un ricco palinsesto di incontri e talk nell’ambito di Bringing Innovation Into Travel. I focus principali riguarderanno:

Intelligenza artificiale e digitale

Start-up e innovazione

Ecoturismo e sostenibilità

Viaggi emozionali e turismo esperienziale

Domenica 9 febbraio, BIT sarà aperta anche al pubblico dei viaggiatori. Sia gli operatori che i turisti possono acquistare il biglietto online sul sito ufficiale BIT 2025. BIT è presente sui principali social con l’handle @BitMilano per aggiornamenti in tempo reale. Per info e biglietti: bit.fieramilano.it