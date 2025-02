BIT 2025: l’evento di riferimento per il turismo debutta a Fiera Milano Rho

Manca ormai pochissimo all’inaugurazione di BIT 2025 – Borsa Internazionale del Turismo, il più importante evento italiano dedicato all’innovazione nel settore Travel. Organizzata da Fiera Milano, la manifestazione si svolgerà per la prima volta a Fiera Milano – Rho, da domenica 9 a martedì 11 febbraio, garantendo un layout espositivo più lineare e una maggiore fluidità di visita, soprattutto nella giornata aperta al pubblico dei viaggiatori, prevista per domenica 9 febbraio.

Il nuovo polo fieristico assicurerà una logistica più efficiente, grazie alla vicinanza con treni, autostrade e parcheggi, migliorando l’esperienza complessiva dei visitatori e degli operatori del settore.

BIT 2025 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: un legame strategico

BIT 2025 rappresenta una delle manifestazioni di punta per Fiera Milano, anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In qualità di Partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, Fiera Milano metterà a disposizione i propri spazi per ospitare alcune delle competizioni più attese dell’evento.

L’integrazione tra sport, cultura e turismo diventa sempre più una leva strategica per il settore, e BIT 2025 sarà un appuntamento chiave per gli operatori interessati a cogliere le opportunità di business legate a un evento globale. Il turismo avrà infatti un ruolo centrale per il successo delle Olimpiadi, con una crescente domanda di servizi innovativi e sostenibili.



Un format espositivo consolidato e nuove esperienze per il pubblico

L’edizione 2025 si articolerà nei padiglioni 9 e 11 di Fiera Milano Rho, suddivisa nelle tre tradizionali aree tematiche:

Leisure – dedicata alle destinazioni italiane ed estere

BeTech – Digital Area per le tecnologie applicate al turismo

Hospitality Area – dedicata al mondo dell’hôtellerie e delle catene alberghiere

A queste si aggiungono alcune aree speciali:

Villaggio Thermalia by Federterme – Un’esperienza multisensoriale che propone una nuova concezione del benessere come filosofia di vita

ASTOI Village – Vetrina del turismo organizzato con i principali operatori del settore

We Live the BIT – Iniziative e attività curate da Welcome Travel Group nell’ambito della sua partnership con BIT 2025

Oltre mille espositori da 64 Paesi per un’esperienza globale

BIT 2025 offrirà un’opportunità unica per operatori e viaggiatori, grazie alla partecipazione di oltre mille espositori da 64 Paesi. La manifestazione sarà una delle edizioni più internazionali degli ultimi anni, con una rappresentanza significativa delle Regioni italiane e una presenza diretta di ENIT SpA – Ministero del Turismo, che guiderà la promozione del Belpaese.

Tra le città e i territori italiani presenti: Abbiategrasso, Altamura, Carovigno, Cefalù, Città d’Arte del Veneto, Genova, Grotte di Castellana, Isole Eolie, Lago di Como, Lampedusa, Magenta, Matera, Monreale, Napoli, Parchi Archeologici di Paestum e Velia, Polignano a Mare, Varese.

A conferma della crescente attrattività internazionale dell’evento, parteciperanno espositori provenienti dai cinque continenti. Tra le destinazioni più attese: Algeria, Egitto, Madagascar, Marocco, Seychelles, Tunisia; Azzorre, Bosnia Erzegovina, Gran Canaria, Grecia, Ibiza, Moldavia, Polonia, Romania, Slovenia, Svizzera, Tenerife; Cambogia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Giordania, Tagikistan, Thailandia, Vietnam; Anguilla, America Centrale, Argentina (Santa Fe), Barbados, Cuba, Repubblica Dominicana, Uruguay, USA

I grandi nomi del turismo presenti a BIT 2025

Tra gli operatori del settore si segnalano importanti realtà del turismo organizzato come Alpitour, Caldana Europe, Gattinoni, I Grandi Viaggi, Welcome Travel Group, e del comparto alberghiero con Blu Hotels, Hoteltourist, Leonardo Hotels, Nicolaus.

Per il settore delle crociere e della navigazione saranno presenti Costa Crociere, Grimaldi, MSC, Norwegian Cruise Lines, mentre tra i vettori aerei e ferroviari figurano Air France, British Airways, Delta, ITA Airways, KLM, Singapore Airlines, Trenitalia, Trenord, United Airlines. Il catalogo completo degli espositori è disponibile sul sito ufficiale di BIT.

Un palcoscenico globale per gli Hosted Buyer

Il programma Hosted Buyer ospiterà centinaia di buyer internazionali provenienti da 49 Paesi. Il 45% proviene dall’Europa, 27% dalle Americhe, 18% da Asia e Oceania, 10% da Medio Oriente e Africa. Tra i mercati chiave: Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Paesi dell’Est Europa, Paesi del Golfo, Spagna, USA.

Di grande rilievo anche le partnership con le principali associazioni di settore, tra cui ASTOI – Confindustria Viaggi, ETOA – European Tour Operators Association, Federterme, FTO – Federazione Turismo Organizzato.

Un programma di eventi senza precedenti: oltre 40 incontri su innovazione e tendenze del Travel

BIT 2025 conferma il suo ruolo di laboratorio di idee con il format Bringing Innovation Into Travel, che includerà oltre 40 incontri dedicati ai temi più caldi del settore. Tra gli argomenti trattati:

Overtourism e sostenibilità

Intelligenza artificiale e turismo

Turismo delle emozioni e nomadismo digitale

Luxury travel e nuove tendenze esperienziali

Martedì 11 febbraio, nell’area Bit4Job, studenti e professionisti potranno incontrare le principali aziende del settore per nuove opportunità lavorative. Tra le realtà presenti: Alpitour, Costa Crociere, IC Bellagio, Gattinoni, Insurance Travel, Neos, VOIhotels, Welcome Travel Group. Biglietti, social e informazioni aggiornate. Sia i viaggiatori sia gli operatori professionali possono acquistare in anticipo il biglietto sulla Biglietteria Online del sito ufficiale BIT 2025. BIT è attiva sui principali social con l’handle @BitMilano per aggiornamenti in tempo reale. Per ulteriori dettagli: bit.fieramilano.it.

