Alla BIT 2025 il travel di domani: un palinsesto di eventi senza confronti

L’edizione 2025 di BIT – Borsa Internazionale del Turismo conferma il suo ruolo di evento di riferimento in Italia per l’innovazione nel settore turistico. Oltre all’ampia area espositiva, l’appuntamento in programma da domenica 9 a martedì 11 febbraio a Fiera Milano – Rho offrirà un ricco calendario di incontri con esperti, operatori e innovatori del settore. La manifestazione si concentrerà su tematiche chiave come sostenibilità, turismo esperienziale ed emozionale, con un focus sulla personalizzazione resa possibile dalle nuove tecnologie.



Bringing Innovation Into Travel: il format talk di BIT 2025

Dopo il successo delle scorse edizioni, BIT 2025 rafforza il format Bringing Innovation Into Travel, un palinsesto di incontri dedicato alle sfide e alle opportunità del settore. Tra i temi affrontati nei tre giorni di manifestazione:

Overtourism e sostenibilità

Intelligenza artificiale e personalizzazione dell’esperienza turistica

Turismo emozionale e nomadismo digitale

I talk saranno suddivisi in sette aree tematiche: Top Trend – Le nuove tendenze del turismo; Eco Tourism – Turismo sostenibile e bilanciato; Intelligenza artificiale e generativa – Tecnologie e innovazione digitale; Cassetta degli attrezzi – Strumenti pratici per gli operatori; Job & Tourism – Lavoro e formazione nel turismo; Startup Innovation – Le nuove frontiere del settore; Turismo delle emozioni – Viaggi esperienziali e personalizzati

Le nuove tendenze: lusso, sostenibilità ed esperienze personalizzate

Tra i Top Trend, BIT 2025 analizzerà il ritorno del turismo di lusso con il talk "Turismo di lusso: come promuoverlo e venderlo" (Sala Bit 5, Pad. 11, 10 febbraio ore 12:30). Inoltre, l’incontro "10 trend che influenzeranno l’offerta alberghiera nei prossimi 10 anni" (11 febbraio ore 13:00) esplorerà i futuri scenari del settore ricettivo, mentre "Lo scouting di nuove destinazioni" (Sala Bit 1, Pad. 9, 11 febbraio ore 13:30) approfondirà i criteri di scelta per valorizzare nuove mete turistiche.

Nel segmento Eco Tourism, il focus sarà su strategie per contrastare l’overtourism e promuovere un turismo più equilibrato. Tra gli appuntamenti chiave:

"Distribuire e destagionalizzare. L’overtourism si batte così" (Sala Bit 1, Pad. 9, 10 febbraio ore 10:30)

"Viaggi e mobilità sostenibile: compensare non basta" – soluzioni eco-friendly per il trasporto e l’ospitalità

"Le nuove rotte del turismo enogastronomico" (BIT Arena, Pad. 9, 10 febbraio ore 15:00) – focus su esperienze slow legate al cibo e al vino

Intelligenza artificiale: il futuro dell’ospitalità e del marketing turistico

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui viaggiamo e interagiamo con le destinazioni. La sezione dedicata alla "Cassetta degli attrezzi" approfondirà l’impatto delle tecnologie AI nell’accoglienza e nella gestione turistica con incontri come:

"Hospitality tra human touch e intelligenza artificiale" (Sala Bit 2, Pad. 9, 10 febbraio ore 15:00)

"Esperienze su misura: la personalizzazione nell’era dell’AI" (Sala Bit 5, Pad. 11, 10 febbraio ore 15:30)

"Il travel manager e l’AI: verso l’integrazione delle competenze" (Sala Bit 2, Pad. 9, 10 febbraio ore 14:00)

Approfondimenti specifici saranno dedicati ai social media e al marketing turistico:

"Social media: come usarli al meglio con l’aiuto dell’AI" (Sala Bit 4, Pad. 11, 10 febbraio ore 15:30)

"Il prezzo dinamico contagia tutti: gestione e riflessi sul mercato travel" (Sala Bit 5, Pad. 11, 10 febbraio ore 11:00)

"KPI nelle imprese del turismo: come massimizzare le performance di vendita?" (Sala Bit 5, Pad. 11, 10 febbraio ore 14:00)

Turismo emozionale e grandi eventi: l’innovazione al servizio dell’esperienza

Negli ultimi anni, il turismo emozionale ha visto una crescita esponenziale. Bringing Innovation Into Travel esplorerà come le destinazioni possano adattarsi a questa domanda attraverso esperienze uniche e personalizzate.

Tra gli incontri dedicati:

"Outdoor e active: l’irresistibile richiamo della natura" (Sala Bit 5, Pad. 11, 11 febbraio ore 12:30)

"Olimpiadi e grandi eventi: lo sport volano del turismo" (Sala Bit 2, Pad. 9, 11 febbraio ore 10:30)

L’innovazione sarà al centro anche della sezione Startup Innovation, con focus su soluzioni digitali per rendere le esperienze di viaggio più accessibili e coinvolgenti. Da segnalare il talk "Smart Destination: Il turismo tra AI, Realtà Aumentata e Big Data" (Sala Bit 3, Pad. 11, 10 febbraio ore 12:30). Nel segmento Job & Tourism, BIT 2025 affronterà il tema della formazione e della crescita professionale nel turismo con l’incontro "Lavorare nel turismo: come attrarre i giovani e trattenerli" (Sala Bit 3, Pad. 11, 11 febbraio ore 12:30).

Bit4Job: opportunità professionali nel settore turistico

A completare l’offerta di BIT 2025, martedì 11 febbraio si terrà l’evento Bit4Job, in collaborazione con Lavoro Turismo e Welcome Travel Group. L’iniziativa offrirà a studenti e professionisti l’opportunità di incontrare aziende leader del settore per avviare o rilanciare la propria carriera. Tra le realtà presenti: Alpitour, Costa Crociere, IC Bellagio, Gattinoni, Insurance Travel, Neos, Stars Be Original, TopTarget, VOIhotels, Welcome Travel Group

Il programma completo degli eventi e dei talk è disponibile nella sezione dedicata sul sito ufficiale di BIT 2025. Sia i viaggiatori sia gli operatori possono acquistare in anticipo il biglietto digitale sulla Biglietteria Online del sito di BIT 2025. BIT è presente sui principali social con l’handle @BitMilano per aggiornamenti in tempo reale. Per info e biglietti: bit.fieramilano.it