Fiera Milano, il cda approva i risultati al 30 settembre 2024: ricavi per 184,5 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato oggi i risultati consolidati al 30 settembre 2024. Di seguito i risultati principali (QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE)

· Ricavi pari a 184,5 milioni di euro, in crescita del 4% (+6,7 milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi del 2023

· EBITDA pari a 62,4 milioni di euro, in miglioramento dell’11% (+6,3 milioni di euro) rispetto ai primi nove mesi del 2023

· Risultato netto delle attività in continuità pari a 15,6 milioni di euro rispetto ai 7,2 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2023

· Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16: disponibilità finanziaria netta al 30 settembre 2024 pari a 51,8 milioni di euro, rispetto ad una disponibilità finanziaria netta di 80,9 milioni al 31 dicembre 2023

Spiega la nota di Fiera Milano: "In considerazione di quanto emerso nei primi nove mesi dell’anno e delle aspettative sull’ultimo trimestre, nonostante il contesto macroeconomico incerto, il Gruppo ritiene di poter migliorare ulteriormente le stime per l’anno in corso prevedendo al 31 dicembre 2024 ricavi nel range 255-265 milioni di euro (rispetto al precedente range di 250-255 milioni di euro); EBITDA nel range 75-80 milioni di euro (rispetto al precedente range 70-75 milioni di euro); Disponibilità Finanziaria Netta nel range di 65-70 milioni di euro rispetto alle precedenti stime iniziali di 60-65 milioni di euro".





Conci: "Crescita significativa anche in un contesto sfidante"

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2024, che evidenziano una crescita significativa anche in un contesto sfidante. I ricavi sono aumentati del 4% e l’EBITDA dell’11%, grazie alle solide performance delle manifestazioni (+12%), dei servizi (+24%) e dei congressi (+8%). L’espansione internazionale, in particolare in Brasile, ha superato le aspettative, con nuovi eventi che hanno dato un forte contributo al nostro percorso di crescita. Questi risultati ci permettono di rivedere al rialzo le stime per il 2024, prevedendo una crescita significativa sia nei ricavi che nell’EBITDA. Anche la disponibilità finanziaria netta è attesa in ulteriore miglioramento. Proseguiamo con determinazione nell'attuazione del Piano Strategico, sostenuti da iniziative che stanno già prendendo forma, come il lancio di 'Purple - Sign of the Times', nuovo evento fieristico nei settori moda e musica e la conferma di Gastech in Italia nel 2025, evento di riferimento per la transizione energetica".

Conci prosegue: "A conferma del nostro ruolo di attrattore di eventi globali, Allianz MiCo è stata inoltre scelta per ospitare nel 2025 l’Annual Meeting della Banca Asiatica di Sviluppo. Sul fronte ESG, siamo soddisfatti dei risultati raggiunti: abbiamo ottenuto un miglioramento del nostro rating (+37% rispetto al 2021) e conseguito la certificazione anticorruzione ISO 37001, a conferma del nostro impegno per la trasparenza e l’integrità. Inoltre, abbiamo avviato un percorso strategico per valorizzare il potenziale del capitale umano, rafforzando il senso di appartenenza e l’engagement attraverso l’adozione di avanzate politiche di welfare aziendale, volte a favorire una partecipazione consapevole alla creazione di valore sostenibile per il Gruppo. In tal senso la scorsa settimana l’Assemblea dei Soci di Fiera Milano ha approvato il Piano di Azionariato Diffuso 2024-2027 (che prende il nome di “PAD Futuro”), con l’obiettivo di favorire l’allineamento degli interessi dei dipendenti agli obiettivi aziendali. Con questi progressi, guardiamo con fiducia alle opportunità dei prossimi mesi e al nostro percorso di crescita sostenibile”.

Fiera Milano, approvato il primo piano di azionariato diffuso

In data 5 novembre 2024, l’Assemblea dei Soci di Fiera Milano ha approvato il Piano di Azionariato Diffuso 2024-2027 (“PAD”), con l’obiettivo di favorire l’allineamento degli interessi dei dipendenti agli obiettivi aziendali, promuovendo al contempo il senso di appartenenza e lo spirito imprenditoriale in linea con le best practice di settore. Il piano è destinato alla generalità dei dipendenti a tempo indeterminato della Società e delle Società soggette a direzione e coordinamento, inclusi i destinatari dei Piani Long Term Incentive (“LTI”). Il PAD si articola in quattro cicli annuali, dal 2024 al 2027, e prevede l’assegnazione gratuita di azioni fino a un valore massimo di 2.000 euro annui per i beneficiari, con un limite di 500 euro per chi partecipa ai Piani LTI. L’assegnazione delle azioni sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina di De Tullio a dirigente con responsabilità strategiche





Il cda di Fiera Milano S.p.A. oggi ha anche deliberato la nomina di Massimo De Tullio, Chief Financial Officer del Gruppo Fiera Milano e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, a Dirigente con Responsabilità Strategiche. Spiega la nota: "La nomina del Dott. De Tullio risponde all’evoluzione strategica della attività affidate alla Direzione Administration, Finance & Control, in linea con le recenti iniziative intraprese dal Gruppo. Il Chief Financial Officer avrà infatti la responsabilità di assicurare la corretta pianificazione e attuazione delle iniziative di crescita previste dal Piano Strategico 2024-2027 e del Piano di Sostenibilità in esso integrato, oltre che il pieno rispetto delle normative di sostenibilità, tra cui l’implementazione della direttiva europea Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”), che richiede al Gruppo di adeguarsi ai nuovi European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”), delineando un percorso per l’adozione progressiva delle normative di trasparenza informativa obbligatoria in tema sostenibilità". Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e Roberto Foresti, Vice Direttore Generale, sono qualificati come Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo.

