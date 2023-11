Fondazione Fiera Milano: investimenti per 228 milioni di euro nel triennio

Grazie a investimenti per 228 milioni di euro, previsti dal nuovo piano triennale al 2026, Fondazione Fiera Milano punta a ribadire il proprio ruolo centrale nello sviluppo di settori strategici per Milano e il Paese grazie allo sviluppo immobiliare delle aree ospiteranno anche il centro di produzione Rai e alcune strutture per le Olimpiadi invernali del 2026. Per il triennio 2024-2026 Fondazione Fiera Milano stima oltre 111 milioni di margine operativo loro e 21,7 milioni di utile netto, mentre a livello patrimoniale prevede per la fine del 2026 un patrimonio netto di 769 milioni, in aumento rispetto all'attuale. La crescita complessiva dello stesso patrimonio netto, a decorrere dal 2019, supererà nettamente nel 2026 la soglia dei 100 milioni. Il piano di investimenti per il triennio consolida il cambio di passo già avviato nel periodo 2022-2024: il valore totale del piano per gli anni 2023-2028, infatti, ammonta a 359,8 milioni.