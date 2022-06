Pazzali (Fiera): "In pandemia ci siamo messi a disposizione"

"Fondazione Fiera si è messa a disposizione per creare un importante hub vaccinale a Milano e attrezzato un ospedale nonostante le critiche. A me piace risolvere i problemi e non ho mai dato importanza alle critiche. Ci siamo messi a disposizione perché sappiamo, per nostra natura, gestire grandi flussi di persone e abbiamo fatto la nostra parte”. così il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, intervenuto questa mattina al primo panel della nuova edizione di Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline. "Servire" era il tema del panel al quale hanno preso parte anche il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Giorgio Palù, Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Palù: "Ci si deve basare sulla verità scientifica"

“L’informazione è cambiata da quando esiste internet – ha spiegato Palù- e nel caso della scienza ci si deve basare più sulla verità scientifica, che per sua natura è mutevole, perché alcuni trial clinici danno risultati diversi a due a tre anni. Abbiamo un bagaglio di conoscenze che oggi ci fa sapere che conosciamo 4 coronavirus da 3 mila anni e che sono diventati endemici e sempre presenti nella specie umana, per fortuna sono meno contagiosi di Covid Sars 19. Il fatto che ancora sia in circolazione ci fa pensare che non sia nella sua fase finale”.