Miart 2025 a Milano nel segno di Rauschenberg e del valore delle relazioni

Dal 4 al 6 aprile gli spazi di Allianz MiCo accoglieranno la 29esima edizione di Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano con la main partnership di Intesa Sanpaolo. Saranno presenti 179 gallerie provenienti da 31 Paesi e 5 continenti, con una proposta che attraversa oltre un secolo di storia dell’arte, dal primo Novecento ai linguaggi contemporanei.

Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Among Friends”, richiama l’amicizia come chiave di lettura curatoriale e omaggio all’ultima grande retrospettiva di Robert Rauschenberg, a cui la fiera è dedicata nel centenario della nascita. Il tributo si concretizza anche con la presenza dell’opera Blue Exit nell’area lounge di Intesa Sanpaolo.

Ricciardi (Miart): "Accogliamo cento anni di storia per creare connessioni inaspettate"

Ha spiegato ad Affaritaliani.it Milano Nicola Ricciardi, direttore artistico Miart: "Quest'anno la rassegna si svolge sotto una luce particolare. Vogliamo infatti onorare il centenario della nascita di Rauschenberg, artista americano fondamentale. Lo faremo con tanti progetti dentro la Fiera: per noi costruire il Miart è infatti come costruire un grande museo. Dentro al quale accogliamo oltre cento anni di storia creando connessioni inaspettate tra artisti di inizio Novecento e le creazioni di artisti giovanissimi, alcune realizzate proprio in occasione di Miart. Un percorso temporale al quale sono invitati sia gli addetti ai lavori sia chiunque si voglia far incuriosire dall'arte".

Conci (Fiera Milano): "Miart fondamentale per il nostro posizionamento nel mondo della cultura"

"Miart rappresenta un passaggio fondamentale per il posizionamento di Fiera Milano così come è stato annunciato dal nostro piano due anni fa - racconta ad Affaritaliani.it Milano l'amministratore delegato Francesco Conci - Il mondo culturale è per noi assolutamente strategico, con i suoi 100 miliardi di indotto e il milione e mezzo di persone che lavorano in tale ambito. L'obiettivo è arricchire la proposta di valore che Fiera Milano ha deciso di dare in un rapporto di interscambio con il territorio".

Le tre sezioni e i percorsi espositivi

Miart 2025 si articola in tre sezioni principali: Emergent, all’ingresso della fiera, con 25 gallerie e le più sperimentali proposte contemporanee; Established, nucleo della manifestazione, con i maestri dell’arte moderna e le pratiche attuali; Portal, curata per la prima volta da Alessio Antoniolli, direttore di Triangle Network (Londra) e curatore della Fondazione Memmo (Roma), con dieci gallerie coinvolte in progetti che mettono in discussione geografie, temporalità e linguaggi. Il programma è parte integrante della Milano Art Week 2025, promossa dal Comune di Milano - Cultura con l’Associazione Arte Totale.

Coppola (Intesa San Paolo-Gallerie d'Italia): "Non rinunciamo al nostro ruolo culturale"

A ribadire il sostegno di Intesa Sanpaolo alla manifestazione, Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici e direttore generale delle Gallerie d’Italia, ha dichiarato: “Esistono tante motivazioni che inducono la più importante banca italiana ad affiancare il tema dell’arte e accompagnare queste attività con grandi progetti culturali. La banca si occupa di risparmio, aiuta i collezionisti e non rinuncia a un ruolo culturale con le Gallerie.”

Premi, collaborazioni e nuove sinergie

Numerosi i riconoscimenti confermati: Fondo Acquisizione di Fondazione Fiera Milano (100.000 euro); Premio Herno (10.000 euro), con uno stand premiato e lo spazio Caffè Letterario by Herno; Premio LCA Studio Legale per Emergent (4.000 euro); Premio Orbital Cultura - Nexi Group, dedicato alla fotografia; Premio Matteo Visconti di Modrone (10.000 euro), per un’opera realizzata presso la Fonderia Artistica Battaglia; SZ Sugar Miart Commission, in collaborazione con l’editore musicale Sz Sugar, con opere ispirate a Musica per una fine di Ennio Morricone e alla poesia di Pier Paolo Pasolini; Premio Rotary Club Milano Brera per l’arte contemporanea e giovani artisti, giunto alla 15ª edizione; Premio Massimo Giorgetti (5.000 euro), a sostegno dei giovani artisti.

Miart: le nuove collaborazioni istituzionali

Si conferma il sostegno di ICE - Agenzia per la promozione all’estero, con azioni mirate a rafforzare la presenza di un pubblico qualificato. Si rinnova anche la collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, che unisce arte e food. Tra le novità, la partecipazione della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che promuoverà progetti, bandi pubblici, pubblicazioni e ricerche legate agli artisti italiani, come Italian Council, Strategia Fotografia e PAC - Piano per l’Arte Contemporanea.