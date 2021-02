Firenze, tornano i maestri artigiani nel rinascimentale giardino Corsini

Artigianato e Palazzo, giunta alla sua XXVII edizione, rinnova il racconto dei mestieri d ’ arte con una edizione inedita che attraverserà nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una visione allargata dell’intero settore.

Sono aperte fino al 7 maggio 2021 le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze in programma a Firenze da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021.

Tante le novità, a partire dalle date a settembre che vengono riconfermate dallo scorso anno, ma anche nel nuovo percorso espositivo che aprirà per la prima volta - oltre al Giardino Corsini – anche l’intero piano terra del Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal pubblico della Mostra, che potrà accedervi in aggiunta a quello tradizionale da via della Scala anche dal nuovo ingresso da via Il Prato, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e autobus. Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le carrozze, l’androne e la “boschereccia come le Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la “manica lunga, saranno i nuovi spazi animati dal lavoro manuale e dall’esposizione dei pezzi più belli. Quest’anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere in anticipo gli spazi espositivi in occasione dei due “Open Day”, in programma a metà marzo e a fine aprile. Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di iscrizione e dare la possibilità di risparmiare il 10% sull’affitto dello stand scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana per aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio. C

Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché l’artigianato rappresenta un valore che ci appartiene e come tanti altri settori ahimè soffre moltissimo di questo momento storico. Ci auguriamo che anche questa edizionepossa rappresentare per tutte le maestranze artigianeuna occasione per ripartire con fiducia e insieme”, affermano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore della Mostra. Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è da sempre una grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da un ricco programma di appuntamenti legati da un fil rouge: valorizzare e far conoscere le nostre radici per essere in grado di progettare il domani.

Rinnovato anche il Comitato Promotore, che si arricchisce di tante personalità attente al mondo artigiano. Ne fanno parte: Stefano AluffiPentini, Jean Blanchaert, BenediktBolza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Giraldi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow