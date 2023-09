Acqua minerale, la più buona in commercio? Ecco la classifica

Acqua minerale, Gamberosso.it ha stilato la classifica delle migliori in base al gusto

Gli italiani sono tra i primi al mondo per il consumo di acqua minerale. In commercio infatti se ne trovano di oltre 200 marchi diversi e tipologie (naturale, frizzante, leggermente frizzante, etc.). L'acqua di per sé sarebbe insapore ma ci sono alcune componenti che influiscono sul gusto come la presenza di sodio, residuo fisso, nitriti, anidride carbonica e altri.

Gamberosso.it ha quindi realizzato una classifica delle migliori acque minerali basandosi però non tanto sulla componente chimica quanto sul gusto. Dall'analisi sono state però esclusi i marchi San Pellegrino e Panna poiché avrebbero potuto creare un conflitto di interesse. Ad ogni prodotto è stato assegnato un punteggio da 1 a 100.

Le acque minerali più buone secondo Gamberosso.it

San Bernardo con 91 punti

Lauretana con 90 punti

Frasassi

Consilia

Fabia

Fonte Ilaria

Carrefour classic Monviso

Sant’Anna

Ulmeta

Misia

Tutte le altre acque minerali hanno avuto un punteggio di 50-51: