Affettati vegetali ritirati, l'allarme. Allergeni non dichiarati: ecco quali

La catena specializzata nel biologico NaturaSì ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due affettati vegetali, i Petali di grano a marchio CosìBio di Golfera. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza degli allergeni senape e sesamo non dichiarati nell’ingrediente fibra di psyllium. Come riporta Il Fatto Alimentare, iI prodotti oggetto del provvedimento di richiamo sono i seguenti:

Petali grano barbabietola bacche sambuco CosìBio, in confezioni da 80 grammi, con i numeri di lotto 43221A05 e 704197 e il termine minimo di conservazione (TMC) 17/05/2024;

Petali grano ceci limone curcuma CosìBio, in confezioni da 80 grammi, con il numero di lotto 42913A06 e il TMC 17/05/2024.

Affettati veg ritirati

L’azienda Golfera in Lavezzola Spa ha prodotto i due affettati vegetali richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via dell’Industria, 6/8, a Lavezzola, in provincia di Ravenna (marchio di identificazione IT 955L CE).

A scopo precauzionale, Golfera raccomanda alle persone allergiche al sesamo e/o alla senape di non consumare gli affettati vegetali con i lotti e i termini minimi di conservazione. Non ci sono rischi per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a sesamo o senape.