Angurie, sempre più italiani comprano quelle senza semi. L'analisi

Da qualche anno nei supermercati italiani sono arrivate delle angurie di piccole dimensioni, di un colore verde molto scuro e soprattutto senza semi: quest'ultima, in particolare, è la caratteristica più ricercata dai consumatori oggi. Lo rivela una ricerca di Monitor Ortofrutta di Agroter, ripresa dal sito ItaliaFruitNews, svolta su un campione rappresentativo dei responsabili acquisto.

"I dati sono eloquenti, le famiglie italiane ricercano sempre di più una anguria 'smart' quindi di taglia ridotta e, preferibilmente, polpa senza semi" spiega Claudia Iannarella, Consumer & Costumer Manager della divisione sementi orticole di BASF. E aggiunge: "Proprio la polpa seedless ne migliora le caratteristiche organolettiche in quanto il frutto è decisamente più croccante e non 'sfarina' come accade con le fette ricche di semi; inoltre, la shelf life (data di scadenza, ndr) viene notevolmente prolungata".

"Chiaramente - prosegue la ricerca - non dobbiamo dimenticare il gusto, ovvero la dolcezza, che per il consumatore italiano rimane un requisito imprescindibile. È nostro compito analizzare nel dettaglio l’evoluzione delle abitudini di consumo rilevando tutti quegli ostacoli che nel vissuto di buona parte dei consumatori sono ritenuti un limite, e questo aspetto assume maggiore rilevanza per un prodotto come l’anguria, che è notoriamente uno dei frutti più apprezzati dalle fasce di età più giovani. Difatti, una buona varietà è un investimento per il futuro".