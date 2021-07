Armani Bamboo Bar, nuovo menù e un'estate milanese all'insegna del rosè

Armani Bamboo Bar, nuovo menù e speciale selezione di rosè

L'estate milanese dell'Armani/Bamboo Bar si accende all'insegna del vino rosè.

Il sogno di una notte di mezza estate in salsa meneghina regala un menù delicato e raffinato, che offre una sezione dedicata alle specialità del mare (dal branzino al tonno, passando per gambero rosso e salmone, senza dimenticare ostriche e caviale) e offre proposte all’insegna dell’italianità curate da chef Francesco Mascheroni, con il suo tocco capace di miscelare tradizione e contemporaneità.

Il tutto in un'atmosfera magica e rilassata nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo - che si può ammirare dalla finestre al settimo piano dell’Armani/Hotel di via Manzoni - e dal centro storico, ma allo stesso tempo lontani anni luce dalla frenesia della quotidianità milanese.

Nuovo menu e una speciale selezione di rosè: vediamo nel dettaglio le novità dell'Armani/Bamboo Bar.

Armani Bamboo Bar Milano: nuovo menu e speciale selezione di rosé

Il panoramico settimo piano dell’Armani/Hotel Milano, Armani/Bamboo Bar diventa il luogo ideale per godersi un pranzo, una cena o un aperitivo. Nella nuova proposta culinaria, una sezione è dedicata alle specialità del mare, con carpacci di branzino, tonno, gambero rosso e salmone, a cui si aggiungono ostriche e caviale, quest’ultimo servito con blinis al grano saraceno e panna acidula all’erba cipollina. Il profumo del mare viene raccontato attraverso ingredienti da gustare in tutto il loro sapore naturale.

(foto Simona Bruno)



Non mancano nel menu proposte all’insegna dell’italianità con un occhio di riguardo alla tradizione interpretata con mano contemporanea dall’Executive Chef Francesco Mascheroni. Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 23, gli ospiti potranno scegliere tra un’ampia varietà di piatti tra cui il Mezzo pacchero di Gragnano “Pastificio Gentile” con salsa di pomodoro ciliegino, la Milanese di vitello, patate sfogliate, origano di Pantelleria, salsa barbecue o il Galletto marinato al miso, sesame e pak choi.

(foto Simona Bruno)



E questa estate è all'insegna del rosè, compagno perfetto per occasioni conviviali. Gli amanti del rosato potranno gustare al calice tre delle migliori etichette rosè presenti in carta o un signature cocktail. La carta propone Laurent-Perrier Rosè Champagne, fresco e morbido, con note di agrumi, frutti bianchi e pane tostato, perfetto con ostriche e pesce crudo marinato. Oppure da una delle migliori cantine della Provenza, Eternelle Favorite-Cru classé, Château de Saint-Martin, Cotes de Provence, un vino di fama mondiale, pluripremiato, molto piacevole e godibile fin dal primo sorso. Un bouquet aromatico ricco con note di fragoline di bosco, un pizzico di ciliegia, pompelmo rosa, pesca, miele e un tocco di agrumi. Infine, un ritorno in Italia con Sguardi di Terra, Valtenesi, Chiaretto, Lago Di Garda frutto della sintesi tra la tradizione vinicola del lago e le tecniche di vinificazione più moderne. Complesso ed intenso, con note fruttate e floreali si distingue per una spiccata sapidità e un leggero retrogusto mandorlato. Per chi, invece, al vino preferisce un drink a base di rosè, la carta offre Raspberry Blush con Valentino Rosè brut, Vodka, Sambuco, Lychee, Raspberry Ice.





Torna anche il Dj Set live dal mercoledì al sabato dalle 18.00 alle 23.00 che accompagnerà gli ospiti durante le loro serate.