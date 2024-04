Attenzione ai biscotti Pam Panorama, c'è il rischio di schegge di metallo

Richiamati da Pam Panorama diversi lotti di biscotti a marchio La Sfoglia per la possibile presenza di copri metallici

Il Ministero della Salute nel fine settimana ha annunciato il richiamo da parte di Pam Panorama di otto diverse tipologie di biscotti a marchio La Sfoglia per la possibile presenza di corpi estranei metallici all'interno. I prodotti interessati dal richiamo, come riporta ilfattoalimentare.it, sono i seguenti:

Baciotti al cioccolato , in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 039/24 con il termine minime di conservazione (TMC) 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024;

Baciotti con pistacchio , in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 039/24 con il TMC 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024;

Mandorlino mix, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24;

Mandorlino al cioccolato , in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 064/24 con il TMC 07/07/2024, e 078/24 con il TMC 21/07/2024;

Mandorlino al pistacchio , in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 053/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 078/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24;

Mandorlino glassato , in vassoi da 180 grammi appartenenti al lotto numero 078/24 con il TMC 14/06/2024;

Amandine , in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/2024;

Rosette ai frutti di bosco, in vassoi da 180 grammi appartenenti al lotto numero 046/24 con il TMC 21/06/2024.

I prodotti richiami sono stati prodotti da La Sfoglia nello stabilimento in viale J.F. Kennedy 62/62, a Leinì, nella città metropolitana di Torino. Se avete questi biscotti in dispensa si consiglia di non consumarli e riconsegnarli al punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto per ricevere il rimborso.