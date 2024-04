Petali di grano, legumi o verdura: allarme allergeni. Ritirati prodotti bio

Il primo richiamo riguarda i Petali di grano, ceci, limone e curcuma, a marchio Così Bio

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo di lotti di prodotti realizzati con grano e legumi.

Il Ministero ha reso noto il richiamo di diversi lotti di snack a base di grano e altri prodotti, come le verdure o i legumi. Si tratta, scrive il sito internet forumagricolturasociale.it, di due lotti di 'petali', delle fette vegetali, realizzate con ingredienti bio. Il richiamo è stato annunciato per il rischio della presenza di allergeni: all'interno di un ingrediente, con cui sono state realizzate queste fette, infatti, potrebbero essere presenti delle tracce di sesamo. Il sesamo è un allergene e, in quanto tale, deve essere segnalato sull'etichetta. L'assenza della segnalazione fa scattare il richiamo per il rischio della presenza di allergeni.

Si specifica che il rischio è solo possibile, e non certo. Le persone allergiche al sesamo non dovrebbero rischiare, mangiando uno dei prodotti facenti parte dei lotti ritirati. Si specifica, altresì, che i lotti di prodotti di natura alimentare, in generale, potrebbero essere richiamati per altre tipologie di rischio, tra cui il rischio fisico, il rischio chimico e il rischio microbiologico. Analizziamo, adesso, le informazioni sui lotti di petali di grano richiamati recentemente.

Il primo richiamo riguarda i Petali di grano, ceci, limone e curcuma, a marchio Così Bio. Il nome o la ragione sociale dell'OSA - Operatore del Settore Alimentare a nome del quale il prodotto è commercializzato è Golfera in Lavezzola S.p.A.. Il numero del lotto di produzione ritirato è 42913A06, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento / del produttore è Golfera. Il nome del produttore è Golfera in Lavezzola S.p.A., mentre lo stabilimento è sito a Lavezzola, in provincia di Ravenna, ed esattamente in via dell'Industria 6/8. La data di scadenza del prodotto è fissata al 17 maggio 2024, mentre il peso dell'unità di vendita è di 80 grammi.

Il secondo richiamo riguarda, invece, i Petali di grano, barbabietola e bacche di sambuco nero. Il marchio del prodotto è, anche in questo caso, Così Bio. Il numero del lotto di produzione è 43221A05, mentre tutti gli altri dati sono gli stessi riportati in merito al richiamo segnalato sul paragrafo precedente. Entrambi i lotti dei prodotti segnalati sono stati richiamati per la possibile presenza dell'allergene del Sesamo, non presente in etichettatura. Questi richiami sono stati effettuati a seguito di comunicazione del fornitore di 'Fibra di Psyllium' della possibile presenza degli allergeni del Sesamo e della Senape contenuti nell'ingrediente.