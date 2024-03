Barrette richiamate per sospetta presenza di infestanti. Ecco i lotti

Barrette richiamate per sospetta presenza di infestanti

Le barrette multicereali classiche e gusto cioccolato extrafondente e cocco Cerealitalia sono state richiamate dal produttore. La segnalazione sul sito del Ministero della Salute. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza di infestanti nel prodotto.

Le barrette interessate sono vendute in confezioni da 126 grammi, contenenti 6 pezzi da 21 grammi ciascuno, e appartengono ai lotti numero L23150 con il termine minimo di conservazione (TMC) 30/05/2024 (gusto classico) e L23236 con il TMC 24/08/2024 (gusto cioccolato extrafondente e cocco). Lo scrive il Fatto Alimentare. L’azienda produttrice, la Ceralitalia I.D Spa con sede a Frigento, in provincia di Avellino, raccomanda di non consumare le barrette con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione indicati.