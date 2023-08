Birra artigianale, i migliori indirizzi da non perdere a Milano

Per il luppolo è una stagione d’oro. Gli appassionati di birra hanno visto incrementare notevolmente negli ultimi anni gli eventi loro dedicati. E anche l’offerta di pub e birrerie specializzate si è ampliata, soprattutto per quanto riguarda la produzione 100% made in Italy. A Milano, in particolare, sono molti i locali che propongono i loro prodotti o che offrono birre artigianali e accuratamente selezionate. Ecco i migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso per gustarsi una buona birra in compagnia. Perchè, che sia per un aperitivo, per svagarsi davanti alla partita, o per trascorrere il dopocena, bere una birra in città, soprattutto se di rientro dalle vacanze, è sempre una buona idea.

Au Vieux Strasbourg

Au Vieux Strasbourg è un indirizzo storico, che offre una selezione attenta e variegata grazie all’impianto di otto spine. Situato in via Strambio, è un luogo perfetto anche per i neofiti. Non mancano proposte di abbinamento food, dai generosi hamburger ai giustosi piatti di carne.

Birra di quartiere

Frutto di una collaborazione con il Birrificio War, giovane azienda artigianale alle porte di Milano che fin dall'inizio ne ha curato la “direzione artistica”, Pavé-Birra propone dodici birre alla spina, lattine e bottiglie che provengono dai migliori birrifici artigianali d'Italia e del mondo. Nasce come il ritrovo sotto casa più semplice che ci sia e al momento lo si può trovare in due quartieri chiave della città: uno in via Casati (quartiere Porta Venezia) e l’altro in via Giambellino.