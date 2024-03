Broccolo con la cravatta di Marinella per promuovere la prevenzione maschile

Citrus L'Orto italiano per la sua campagna per la prevenzione della salute maschile propone broccoli che indossano le cravatte di Marinella

Citrus L’Orto Italiano per il suo ultim progetto incentrato sulla prevenzione per la salute maschile dal titolo “Papà non fare il broccolo”, realizzata in collaborazione con le iconiche cravatte di E.Marinella, ha scelto proprio l'ortaggio nella sua variante pugliese da 500 g come suo testimonial. Il progetto di concluderà il 19 marzo in occasione della Festa del Papà.

Tra le proprietà benefiche del broccolo – specificano dall’azienda – c’è l’alto contenuto di sali minerali, le sue proprietà diuretiche e depurative, il suo ottimo apporto di fibra, oltre alla ricchezza di polifenoli; sostanze che contribuiscono a proteggere da numerose patologie oncologiche tipicamente maschili, come quelle che colpiscono le vie urinarie. Le mini cravatte che accompagnano i broccoli, riporta italfruit.it, rappresentano un simbolo dell’eccellenza del made in Italy e possono essere riutilizzate come portachiavi o segnalibro.

“L’iniziativa – spiega Marianna Palella, Ceo di Citrus L’Orto Italiano - propone il broccolo come regalo da fare ai propri papà, oltre a portare in tavola un tema importante come quello della prevenzione. Il progetto infatti, è pensato per dimostrare affetto ai papà e ricordare loro che devono prendersi cura della propria salute passando da gesti semplici come mangiar sano e sottoporsi alle visite mediche. A prescindere dall’andamento del progetto - continua Palella - noi di Citrus L’Orto Italiano siamo pronti a finanziare una borsa di ricerca alla Fondazione Umberto Veronesi sull’oncologia al maschile. A suggellare il successo di questa iniziativa sono le sue edizioni: proponiamo "Papà non fare il broccolo" dal 2019 e nel 2021 è iniziata la nostra collaborazione con Marinella".

Tra le aziende nella distribuzione che partecipano al'iniziativa ci sono: Md, Coop Alleanza, Famila, Emisfero, Alì e Aliper, Master Coop Alleanza – Radenza, Master Coop Alleanza -az, Futura, Pickup, Piccolo, Si con te, Conad centro nord, Conad nord ovest, Despar nord ovest, Decò, Dodecà, Sèbon, Mercatò, Coop Liguria, Novacoop, Carrefour, Pam Retail Pro, To.market, Coop Tirreno, Elite, Apulia Distribuzione, Unicoop Firenze, Coop Trentino.