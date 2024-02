Cannavacciuolo Bistrot di Novara ha chiuso? Le ultime voci

Il Cannavacciuolo Café & Bistrot di Novara - che nelle scorse settimane ha visto il passaggio di chef Vincenzo Manicone al Ristorante Tancredi Sirmione sul Lago di Garda - ha abbassato le serrande circa un mese e mezzo fa. La domanda che si sono posti in molto è se la chiusura del locale - posto in posizione strategica accanto al Teatro Coccia della città piemontese - sia temporanea o definitiva?

Per fare chiarezza su questo interrogativo, il gruppo guidato da Antonino Cannavacciuolo ha rilasciato una breve dichiarazione alle pagine della testa locale ‘La Voce di Novara’: “Cannavacciuolo Bistrot di Novara è ancora chiuso per la pausa invernale. La proprietà sta facendo delle valutazioni su un eventuale cambio di format/offerta del locale”.

“Tra il Comune e l’azienda ci sono state delle interlocuzioni. Si sa che è in corso una trattativa per modificare la proposta o per la cessione a un marchio noto di pari livello. Entrambe sono soluzioni ragionevoli”, ha spiegato l'assessore al Commercio Marina Chiarelli sempre sulle pagine de ‘La Voce di Novara’. “Se l’azienda dovesse comunicare alla Fondazione Teatro Coccia – proprietaria dell’immobile – il recesso, sono certa che ci sarebbero altri soggetti interessati. Nel 2015, quando il gruppo ha aperto i battenti a Novara, ha fatto un investimento da 1 milione di euro per la ristrutturazione: un passo indietro in questo momento non sarebbe comunque conveniente. Per questo motivo penso che la risoluzione si concretizzerà a breve”.