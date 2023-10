Champagne fatto in casa con Sodastream, tutorial virale su Tik Tok - VIDEO

Su Tik Tok è diventato virale il video tutorial di un'utente per realizzare un vino frizzante partendo da uno fermo con Sodastream

Amate le bollicine ma non volete spendere per una bottiglia di pregio? Se siete dispositi ad accontentarvi potete bere un bicchiere di "champagne" semplicemente prendendo un vino bianco fermo e inserirlo in un dispositivo Sodastream. L'idea è venuta a Lindsay Secrest Marean, un profilo su Tik Tok che ha chiamato la nuova bevanda "Ohio Champagne". La video ricetta è diventata virale e ad oggi conta oltre 6 milioni di visualizzazioni e quasi 2.000 commenti.

"Una volta mia sorella ha messo del vino bianco nel Sodastream perché voleva dello spumante, e credo che dovrebbe chiamarsi Champagne Ohio", racconta l'autrice del tutorial. La ricetta è molto semplice. Si prende un vino bianco secco e fermo e si versa nel contenitore Sodastream fino a metà. Si accende la macchina e si attende qualche secondo. L'inventore dello "Champagne Ohio" comunque sconsiglia di replicarla per evitare di rovinare il Sodastream e di sprecare anidride carbonica.