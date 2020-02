Chef Rubio a riders, fatevi pagare di più o bloccate le città

Chef Rubio a riders, fatevi dare di più o bloccate città

"Quello che fa male è la filosofia che c'è dietro, perché se non scendo più in strada, non parlo più con le persone, ma affido tutto a un click e permetto anche di strumentalizzare dei lavoratori senza le dovute tutele, allora faccio parte di un sistema che sarebbe da condannare". Ad affermarlo Chef Rubio, nel capoluogo piemontese a margine del Festival del Giornalismo Alimentare di Torino, a proposito del food delivery. "Ai riders dico 'ragazzi, fatevi pagare di più o bloccate le città - ha aggiunto - se avete studiato per un'altra cosa o volete fare altro smettete di pedalare per i potenti".

TV: CHEF RUBIO, 'TORNEREI SOLO PER RACCONTARE QUELLO CHE VOGLIO IO, COME DICO IO'

Tornerai in tv? "Non escludo nulla. Ho sempre preso quello che veniva. E se ci sarà modo di poter rientrare e raccontare quello che voglio io come dico io, ben venga". Lo ha detto Chef Rubio ospite della giornata inaugurale del Festival del Giornalismo Alimentare, che si tiene al Lingotto di Torino da oggi a sabato 22 febbraio. "Sicuramente - ha detto Rubio - la tv mi ha reso famoso però io ho umanizzato la tv, che era abbastanza sterile". Quanto alle sue precedenti esperienze televisive, Rubio ha detto: "Ho lavorato sempre con dei professionisti che si occupano delle telecamere e del montaggio e che sono fantastici. Le produzioni un po' meno ma questo fa parte del sistema e dei giochi...", ha concluso.

CIBO: CHEF RUBIO, 'LOTTA A SPRECO DEVE DIVENTARE FILOSOFIA'

"Io mangio tutto e cerco di sprecare il meno possibile" ma "lo spreco alimentare come made in Italy, lo street food e tante altre cose è stato spesso privato del significato primo". Così Chef Rubio che partecipando a Torino alla prima giornata del festival del giornalismo alimentare ha aggiunto: "Tutti adesso si riempiono la bocca di spreco alimentare, di attenzione, ma alla fine quando si spengono le luci delle telecamere ognuno fa come gli fa più comodo e questo non va bene". Per Chef Rubio, quindi la lotta allo spreco alimentare "deve essere una filosofia applicata dalla casa alle aziende".