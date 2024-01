Cibi da evitare, 10 alimenti per una dieta sana. Leggi l'elenco

Cibi da evitare, alimenti processati e salute

Gli alimenti processati sono sempre a portata di mano, e in passato ci hanno permesso di risparmiare tempo ed energia. Ma a quale costo?

Molti dei prodotti di questa lista sono dei capisaldi della nostra dieta quotidiana. Tuttavia, se non vengono consumati con moderazione (o evitati completamente), a lungo andare possono portare a problemi di salute.

Alcuni di questi prodotti sono palesemente dannosi, invece altri sembrano sani solo per dimostrarsi nocivi una volta che è troppo tardi. Dopo aver letto questo elenco, potresti voler rivalutare i prodotti da inserire nella lista della spesa. Ecco i 10 alimenti 'proibiti'.

Caffè

Il caffè è senza dubbio una delle bevande più consumate al mondo. Alle persone piace berlo, e molte non possono immaginare di iniziare la mattina senza una tazza calda. Ma se da un lato può darti l’energia per iniziare la giornata, il suo consumo eccessivo può anche danneggiare la salute. Un consumo eccessivo di caffè può causare problemi come disturbi del sonno o mal di testa. Questa bevanda può anche peggiorare i problemi di ansia e, a lungo termine, persino portare a problemi cardiovascolari.

Yogurt Danone

Anche se il marchio Danone promette di aiutare i bambini a crescere sani e forti, la verità è molto diversa. Questo prodotto è in gran parte composto da zucchero, grassi e coloranti artificiali, il cui consumo eccessivo può portare a vari rischi per la salute. Tra questi rischi ci sono il diabete, i problemi metabolici e cardiaci e l’obesità. Come se non bastasse, il grasso in eccesso contenuto nel Danone può diventare cancerogeno. Anche se la quantità di calcio nello yogurt Danone è alta, non compensa tutti gli aspetti negativi.

Cupcake Hostess

I cupcake Hostess sono un dessert delizioso, ma il loro contenuto nutrizionale ti lascerà con l’amaro in bocca. Ogni confezione di cupcake Hostess contiene quasi tre volte il valore giornaliero raccomandato di zucchero. Un altro ingrediente è lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, che può contribuire allo sviluppo della pressione alta o della sindrome metabolica. Il consumo eccessivo di questo prodotto può anche causare obesità, diabete e fegato grasso, tra le varie malattie pericolose.

Pancake

Anche se costituiscono una delle colazioni preferite da bambini e adulti, i pancake non sono particolarmente sani. Per cominciare, tendono ad avere alte quantità di sale e conservanti che dovrebbero essere evitati in una dieta equilibrata. Inoltre, di solito contengono grassi trans, che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Alcuni di essi contengono anche olio di soia parzialmente idrogenato, che non è uno dei grassi più sani in circolazione.

Acqua di cocco

Certo, l’acqua di cocco ha molti benefici. Contiene elettroliti ed è molto idratante. Tuttavia, fai attenzione all’acqua di cocco se stai cercando di tenere sotto controllo le calorie. Come molte bevande sportive, l’acqua di cocco contiene 45-60 calorie a porzione. Se è aromatizzata, potrebbe anche essere ricca di zucchero. C’è una terza questione che riguarda la bevanda: può causare livelli di potassio troppo alti. Ma questo solo se la si beve in grandi quantità. Il consumo eccessivo può anche portare a disturbi di stomaco, quindi fai attenzione alle quantità.

Gomme da masticare

Molte marche di gomme da masticare fanno pubblicità mostrando i loro presunti benefici. Alcune promettono un alito fresco, denti più bianchi e puliti. Tuttavia, ci sono diversi problemi orali associati al consumo di questo prodotto. Alcune gomme possono causare problemi come mal di stomaco, diarrea e dolore alla mascella, soprattutto se la gomma ha un alto contenuto di zucchero. Oltre a questo, ci sono state anche segnalazioni di bambini che hanno sofferto di asfissia dopo aver abusato di gomme.

Cocoa Krispies

I Cocoa Krispies, precedentemente conosciuti come Cocoa Pops, vengono spesso pubblicizzati come un’ottima opzione per la colazione dei più piccoli. Quello che non viene detto, ovviamente, è che sono tra i cereali più dannosi sul mercato. Una singola porzione di questo cereale fornisce tra il 55 e il 73% dello zucchero totale raccomandato per i bambini in un giorno. Inoltre, i Cocoa Krispies contengono anche coloranti, associati allo sviluppo di iperattività e disturbi da deficit dell’attenzione.

Panini per colazione

Potrebbe sembrare allettante mangiare un panino per colazione in un fast food come McDonald’s, Starbucks, Dunkin’ Donuts e Tim Horton’s. E non si può negare che questi panini siano deliziosi. Tuttavia, mangiandone uno al giorno potresti arrecare un danno al tuo corpo. Anche se una volta tanto non è un problema, i panini a colazione sono ricchi di colesterolo. Secondo un'indagine di The Nutrition Twins, mangiare un panino per colazione al fast food tre volte a settimana può farti prendere otto chili all’anno, per colpa delle trecento calorie extra del panino che non assumeresti se mangiassi a casa.

Tortillas

Anche se vanno bene se consumate con moderazione, le tortillas, come la maggior parte degli alimenti a base di carboidrati, non fanno bene se mangiate in grandi quantità. Le tortillas di farina sono popolari in tutto il mondo, ma non sono la scelta più sana. Spesso hanno un alto contenuto calorico. La farina usata nelle tortillas di solito viene prodotta in serie e, quindi, è piena di conservanti e additivi. Anche se queste sostanze chimiche mantengono le tortillas fresche più a lungo, distruggono il nostro corpo. In terzo luogo, le tortillas di farina contengono spesso molto sodio.

Fagioli fritti

I fagioli fatti in casa possono essere un alimento molto sano, poiché contengono molte fibre e proteine, che fanno bene al corpo. Tuttavia, la loro versione lavorata, nonostante sia pratica e versatile, non è così sana. I fagioli fritti lavorati sono ricchi di sodio e di grassi saturi. Questo può portare a problemi come ipertensione, obesità, colesterolo alto e altri ancora. Ci sono studi sperimentali che hanno dimostrato che una dieta ricca di questi ingredienti nocivi può persino aumentare il rischio di cancro.