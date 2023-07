Dieta, niente di più sano del cioccolato: i benefici del "cibo degli dei"

Il cioccolato fa bene a cervello, pelle e umore. Meglio se è fondente al 75%. Report

Può sembrare un paradosso, e invece è davvero così. Pochi alimenti al mondo sono più sani del cioccolato. Le sue proprietà sono state passate al microscopio e, a parte l'indiscusso elevato livello di calorie, sono tutte positive per il nostro corpo. A patto però, sostengono gli scienziati, che si consumi da solo, cioé possibilmente puro o comunque fondente al 75%.



Fatto sta che "il cibo degli dei" - di cui il 7 luglio si festeggia la giornata mondiale - ha un notevole potenziale per la salute del cervello e del cuore: migliora l'intestino, la pelle, l'umore e il benessere generale e c'è chi sostiene che sia anche d'aiuto nella lotta contro le malattie croniche. Di tutte queste 'virtù' se n'erano accorti gli aztechi, ai quali viene fatta risalire la genesi di questo prezioso alimento. Quel che è certo è che il cioccolato favorisce il rilascio di endorfine, con effetti positivi per il nostro umore.