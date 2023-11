Crackers, ti piacciono? Li mangi? Leggi quali sono le marche migliori

I crackers sono snack molto semplici dato che sono dei biscotti sottili, croccanti e ricoperti di sale: perfetti per un aperitivo o semplicemente per uno spuntino, anche se per molti sono considerati un nemico per la linea dato che contengono troppi grassi e troppa sapidità. Lo scrive il sito internet milano.cityrumors.it.

Proprio per questo motivo è bene scegliere i crackers che sono perfettamente equilibrati in termini di gusto, qualità, prezzo e ingredienti.

Altroconsumo, celebre società al servizio dei consumatori, ha analizzato 39 tipologie differenti di crackers che possiamo trovare facilmente al supermercato per valutare la migliore.

A quanto pare soltanto 2 tipologie sulle 39 analizzate sono risultate essere di alta qualità, mentre il resto di media qualità; in ogni caso non c’è stata alcuna bocciatura da parte di Altoconsumo.

Crackers: ecco i migliori secondo Altoconsumo (MilanoCityRumors.it)

Altoconsumo ha deciso di stilare una vera e propria classifica delle 39 tipologie di crackers che la società ha valutato.

Secondo quanto riportato dalla graduatoria possiamo notare che i migliori crackers sul mercato, i quali hanno totalizzato un punteggio di 67 e 60 rispettivamente, sono i Bio Leggeri di Riso Scotti e i Cracker non salati della Mulino Bianco.

Questi sono le uniche due tipologie che sono state classificate come “Alta qualità”.

Le restanti 37 tipologie sono state classificate come “Media qualità” con dei punteggi che vanno dal 59 (terzo posto) fino al 47 (ultimo posto).

Nessuna tipologia è stata dunque classificata come scadente dato che hanno tutte ottenute un punteggio piuttosto medio-alto.

Questa la classifica completa:

RISO SCOTTI I BIO LEGGERI, CRACKER 100% DI RISO BIO – Punteggio 67

MULINO BIANCO CRACKER NON SALATI – Punteggio 60

CERTOSSA CRACKER INTEGRALI – Punteggio 59

MULINO BIANCO CRACKER SALATI – Punteggio 59

GALBUSERA RISOSURISO CRACKER INTEGRALI CON RISO SOFFIATO – Punteggio 58

COOP CRACKERS CON RISO SOFFIATO – Punteggio 58

ESSELUNGA EQUILIBRIO CRACKERS INTEGRALI – Punteggio 58

CERTOSSA CRACKER SENZA SALE IN SUPERFICIE – Punteggio 58

PAVESI GRAN PAVESI I CRACKER SALATI – Punteggio 58

TRE MULINI (EUROSPIN) CRACKER INTEGRALI – Punteggio 58

TRE MULINI (EUROSPIN) CRACKER SENZA SALE IN SUPERFICIE – Punteggio 58

CONAD CRACKER SENZA GRANELLI DI SALE IN SUPERFICIE – Punteggio 58

MISURA FIBREXTRA CRACKERS INTEGRALI CON AVENA – Punteggio 57

PIACERSI CONAD CRACKER SENZA LIEVITO – Punteggio 57

GALBUSERA BUONICOSÌ CRACKER SENZA LIEVITI – Punteggio 57

COOP CRACKERS INTEGRALI BIOLOGICI – Punteggio 57

GALBUSERA RISOSURISO DOPPIA CROCCANTEZZA! – Punteggio 56

CONAD CRACKER SALATI – Punteggio 56

ESSELUNGA ESSELUNGA, CRACKERS NON SALATI IN SUPERFICIE – Punteggio 56

PAVESI GRAN PAVESI I CRACKER MAIS – Punteggio 56

MULINO BIANCO CRACKER INTEGRALI CON FARINA SOSTENIBILE – Punteggio 56

TUC TUC CRACKER – Punteggio 56

CERTOSSA CRACKER CON SALE IN SUPERFICIE – Punteggio 56

MISURA FIBREXTRA CRACKERS INTEGRALI CON BARBABIETOLA E CAROTA NERA – Punteggio 55

PAVESI GRAN PAVESI I CRACKER AL POMODORO – Punteggio 55

TUC TUC CRACKER INTEGRALE – Punteggio 55

MISURA MULTIGRAIN CEREALI ANTICHI CRACKERS – Punteggio 55

GALBUSERA ZEROGRANO CRACKER INTEGRALI CON RISO SOFFIATO – Punteggio 54

ESSELUNGA ESSELUNGA, CRACKERS SALATI IN SUPERFICIE – Punteggio 54

TRE MULINI (EUROSPIN) CRACKER CON SALE IN SUPERFICIE – Punteggio 53

DORIA DORIANO A RIDOTTO CONTENUTO DI SALE – Punteggio 52

MISURA NATURA RICCA SOIA CRACKERS – Punteggio 52

ESSELUNGA SMART CRACKERS SALATI IN SUPERFICIE – Punteggio 52

DORIA DORIANO CON SALE IODATO – Punteggio 51

DORIA DORIANO INTEGRALE – Punteggio 48

MULINO BIANCO CRACKERS SENZA GLUTINE AL RISO E ROSMARINO – Punteggio 48

GALBUSERA TRÀ – Punteggio 48

RITZ MINIRITZ MULTIPACK – Punteggio 48

PAVESI GRAN PAVESI I CRACKER OLIVE – Punteggio 47