Crocca, la pizza d'autore cresce a Milano. E Pizzium guarda alla sua "terza fase" nel 2025

Crocca apre la sesta pizzeria milanese (undicesima in Italia) mentre Pizzium guarda già oltre, proiettato nel futuro. Un 2025 all'insegna dello "lo sviluppo" e proietterà il gruppo in quella che viene vista come una "terza fase di consolidamento e posizionamento", per "prepararci a quello che verrà dopo".

Magari andando oltre i confini nazionali e guardando all'estero. Ipotesi.

La certezza è la filosofia resta quella della "conduzione diretta", perchè "il franchising non garantisce sul fronte del prodotto". E, soprattutto, avanti "mantenendo l'anima che ci ha portato qua".

Crocca apre la sesta pizzeria a Milano

Ha aperto poche settimane fa in via Melzi d’Eril 3 a Milano la sesta pizzeria Crocca , undicesima in Italia. È un viaggio nel mondo della pizza contemporanea quello che racconta Crocca : bassa, croccantissima e generosa, una proposta sorprendentemente unica nel suo genere. L’impasto nasce da una ricetta inedita, studiata a lungo dal team di pizzaioli: un panetto di pasta di 180 grammi, due cotture, un topping caratterizzato da materie prime italiane di altissima qualità; il risultato è un’ottima tenuta all’asporto e al take away, una texture golosissima al morso e una vasta proposta di declinazioni molto apprezzate.

Fondata nel 2020 a Milano da Stefano Saturnino, Nanni Arbellini e Ilaria Puddu, Crocca è un brand unico nel panorama della pizza italiana, specializzato nella pizza croccante. L'acquisizione da parte del Gruppo Pizzium nel 2022 ha permesso a CROCCA di espandersi rapidamente, contribuendo significativamente al successo del gruppo.

Crocca offre un viaggio nel tempo con un tocco moderno incarnando la passione e l'impegno per la qualità e l'innovazione. Le pizze, basse e croccanti, sono preparate con un mix speciale di farine che include farina di mais, farina tipo 0 e farina di farro garantendo leggerezza e digeribilità.





Il brand, destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama italiano, grazie a tecniche particolari di cottura che ne esaltano la leggerezza e la croccantezza dell'impasto, assicura un prodotto capace di sorprendere ad ogni morso. Ogni pizza celebra i sapori autentici della tradizione italiana con un twist innovativo. Il menu spazia dalle classiche Margherita e Diavola a creazioni gourmet come l'Amatriciana e la Capocollo e Stracciatella.

Le pizzerie Crocca ricreano l’ambiente delle trattorie milanesi degli anni ’70 e ’80, con arredi in legno e poster d'epoca, offrendo un’esperienza accogliente e vintage. Il servizio è gestito da uno staff giovane e professionale, che contribuisce a rendere ogni visita unica e piacevole.

Dal 2023, Crocca ha aperto nuovi locali a Milano, Torino, Verona, Brescia e Gallarate, portando il totale a undici punti vendita. Ogni locale conserva l'identità unica del brand, offrendo un'interpretazione moderna della pizza croccante che continua a conquistare i palati degli italiani.

Crocca, uno sguardo al menu

È un vero e proprio salto nei mitici anni ’70 – ’80 quello che si vive sedendosi da Crocca. Sapori generosi e semplici che ripropongono gli “inossidabili” della storia della pizza come la Diavola o la Capricciosa ma che sono protagonisti anche dell’avanguardia creativa della Polpette e Melanzane con polpette di Scottona e golose melanzane fritte. Il morso così “crunchy” è ottenuto dall’utilizzo di un blend dedicato di farina tipo 0, farina di mais con una specifica granulometria e una percentuale di farina di farro. Sempre a questo mix, va la capacità di creare una pizza leggera, fragrante e digeribilissima, cotta in due tempi.

Come di rito, aprono la degustazione delle pizze una serie di gustosi antipasti emblema dell’italianità in tavola quali le bruschette con pomodorini, la nduja, la stracciatella pugliese, ma anche la frittatina di pasta, il prosciutto crudo, la mozzarella bufala e l’immancabile tagliere di salumi misti con pane bruschettato.

Si passa poi al menu delle pizze, dove c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ovviamente non mancano i grandi classici come la Margherita e l’Ortolana; molto apprezzate anche le gourmet Amatriciana e Carbonara, che riportano sulla pizza i condimenti delle romanissime ricette con guanciale e Pecorino Romano Dop, insieme alla Datterini, Pesto e Grana e alla Margherita Scomposta impreziosita da una spolverata di Grana Padano Dop. C’è poi la Crudo, Rucola e Burrata, la pizza che, al primo morso, fa fare un salto nei mitici anni ’80 da dove arriva anche la Tonno e Cipolla, arricchita da olive nere, a cui si aggiungono le gustose Prosciutto Cotto e Patate con provola affumicata, prosciutto cotto alla brace e patate al forno e Cavolo Cappuccio, Porchetta e Ricotta con provola affumicata e pepe nero.

Outsider e must assoluto sono le Scrocchiarelle, che diventano un piatto da allegra condivisione. La base bianca infatti, che racchiude farciture golose come prosciutto crudo San Daniele Dop, fior di latte, pomodoro cuore di bue o misticanza ripassata o ancora mortadella con pistacchio e Grana Padano Dop, viene poi divisa in spicchi da gustare golosamente in compagnia.

Crocca e il fascino delle trattorie milanesi

Ampie sale interne, arredi in legno e poster d’antan ricreano nei locali dell’insegna l’ambiente tipico delle trattorie milanesi degli anni ’70 – ’80. Il servizio cordiale e attento è gestito da uno staff giovane ed elegante che offre al cliente un’esperienza unica di vera ospitalità italiana.

La forza del Gruppo

Crocca è stato fondato da Stefano Saturnino, Nanni Arbellini e Ilaria Puddu nel 2020 e successivamente acquisito dal Gruppo Pizzium nel 2022. Nel corso del 2023, il Gruppo Pizzium ha chiuso l'anno con un fatturato netto di 43,5 milioni di euro, testimoniando una crescita del 45% rispetto al 2022, con un Ebitda che si attesta intorno al 20%. Il contributo di Crocca a questa performance è stato significativo, con un fatturato di 4 milioni nel 2023. Dall'acquisizione da parte del Gruppo Pizzium, Crocca ha intrapreso un percorso di espansione concentrato principalmente nel Nord Italia, aprendo nuovi locali a Milano, Torino, Verona, Brescia e Gallarate (Varese), segnando così un significativo ampliamento della sua presenza sul territorio.

Stefano Saturnino, esprimendosi sul successo di Crocca, sottolinea: «Oggi è il momento di riconoscere i meriti di questo progetto, spesso rimasto in ombra rispetto alla sua “sorella maggiore” PIZZIUM, che ha superato le sfide grazie alla nostra determinazione, coraggio e perseveranza. Ad oggi, abbiamo già superato la soglia dei 100 collaboratori. La nostra pizza, pur rimanendo una nicchia di mercato rispetto alla dominante pizza napoletana, è straordinaria: deliziosa, soddisfacente e con una leggerezza tale da invitare a mangiarne una seconda. Per me, questo prodotto, rappresenta il futuro della pizza: un format gioioso, golosissimo e godurioso».

Stefano Saturnino arricchisce ulteriormente il suo commento, riflettendo sull'evoluzione del brand: «Da quando Crocca si è unito al Gruppo Pizzium nel 2022, partendo da un unico locale, ha registrato una crescita esponenziale. Questo successo risponde all'esigenza di una pizza che è al contempo croccante, leggera e irresistibilmente gustosa. La nuova apertura a Milano, in via Melzi d’Eril, segna la sesta in città. Questo nuovo locale conta 30 posti nel dehors, 6 sgabelli al bancone per degustazione express e drink, 68 posti a sedere per il consumo più classico: una molteplicità di soluzioni che piace molto ai nostri clienti. Crocca incarna la nostra passione e il nostro impegno nel garantire l'eccellenza delle materie prime e nella ricerca continua di una pizza senza eguali, perfettamente croccante!»