Dekopon, il mandarino dal Giappone fa impazzire gli italiani

Il Dekopon è un mandarino che viene dal Giappone dalla buccia spessa e rugosa. Un frutto molto dolce che ha una bassissima acidità

Di ricente gli italiani hanno soperto il Dekopon, un mandarino Shiranui che arriva dal Giappone e si caratterizza per una buccia molto rugosa. Come riporta italfruit.net, si tratta di un ibrido fra il Kiyomi, che a sua volta è un incrocio tra arancio e Miyagawa, e il mandarino Ponkan. Il Dekopon può quindi rientrare nella lista dei frutti esotici più amati dagli italiani come il Durian.

Stando al suo venditore al Mercato Ortofrutticolo di Milano, il Dekopon ha un sapore molto dolce e con pochissima acidità. Inoltre, è molto facile da sbucciare. Il prezzo è però piuttosto alto, circa 8 euro al chilogrammo. Mai comunque come le prime ciliegie arrivate in Italia da Spagna, che possono arrivare fino a 100 euro al chilo.