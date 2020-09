Il perfetto aperitivo veneziano al Festival 77 secondo i consigli dell'esperto

La piattaforma leader nell’online food delivery, Deliveroo, sbarca a Venezia 77 per celebra lo Spritz, il più noto dei cocktail veneziani, con alcuni preziosi consigli sulla sua realizzazione e i migliori abbinamenti per l’aperitivo accompagnato con i tradizionali cicchetti tanto amati in laguna.

Per l’occasione Deliveroo ha interpellato Mattia Pastori, noto mixologist e consulente in ambito formazionenel mondo beverage, che ha offerto alcuni utili suggerimenti per rendere l’aperitivo a base di spritz un momento davvero indimenticabile: dalla sua realizzazione classica o rivisitata, sino alla scelta del cibo da abbinare, disponibile anche su Deliveroo.

Non c’è infatti niente che può battere il momento dell’aperitivo prima di un pranzo o di una cena, e lo Spritz veneziano è ormai un cult in tutto il mondo.

Che cosa è lo spritz? Non è altro che un long drink, pre dinner, incluso dal 2011 nella classificazione Iba con queste proporzioni e questi ingredienti. Le sue origini risalgono all’epoca in cui Lombardia e Veneto erano sotto il dominio dell’Impero Austriaco quando le truppe erano solite ad allungare vini bianchi di queste terre con acqua frizzante o seltz per diminuirne il grado alcolico. Ma si sa che miscelare vino con acqua non fa tirare fuori niente di buono. Così a questa miscela si è iniziato ad aggiungere quelli che erano i liquori amari dell’epoca che, contenendo una parte di zucchero, oltre alla nota amara, andavano a bilanciare il gusto di questo mix. Ogni città aveva il suo amaro e liquore e nella città di Venezia i fratelli Pilla miscelavano il loro amaro per l’aperitivo, il Select. L’autentico Spritz veneziano.