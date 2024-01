Dieta vegetariana: gli italiani sempre più propensi ad un'alimentazione green

Dieta vegetariana e vegana: moda o stile di vita? Ecco il sondaggio Swg

Negli ultimi anni la dieta vegetariana e vegana si è consolidata tra le abitudini alimentari di una buona parte della popolazione italiana. Sempre più forte è la consapevolezza che un'alimentazione basata prevalentemente sul consumo di alimenti vegetali possa favorire la riduzione del rischio di sviluppare malattie importanti, come tumori o diabete.

Oltre all'aspetto salutistico, si è sempre più diffusa anche l’idea che le scelte alimentari possono influenzare la salute del nostro pianeta, guardando con maggiore attenzione anche all'etica. Ecco le statistiche che emergono dall' ultimo sondaggio Radar dell'istituto di ricerca e analisi di mercato Swg.

Il sondaggio

Una dieta che faccia a meno della carne e del pesce è preferita dal 4% degli italiani, coloro che si definiscono vegetariani; chi invece ha completamente eliminato tutti i prodotti di origine animale, i vegani, rappresenta il 3%.

Ridurre il consumo di carne è una tentazione che sta prendendo piede, una scelta già abbracciata dal 25% della popolazione (i cosiddetti flexitariani) che preferiscono mettere al primo posto la propria salute.

Gli onnivori, invece, che non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla carne rappresentano la maggioranza, sfiorando il 53%.

Ma non finisce qui : c’è poi una quota di onnivori con rimorso, ovvero di coloro che continuano a mangiare carne ma riconoscono il forte impatto ambientale delle loro scelte. Abbracciare una dieta più rispettosa del mondo animale e dell’ecosistema ha anche delle conseguenze sul piano sociale: a fronte del 32% dei vegetariani-vegani che si dichiara integrato e riesce a condividere momenti conviviali, la restante parte del campione si sente esclusa o lamenta qualche difficoltà.

Il sondaggio rileva anche che per molte persone, soprattutto per gli onnivori, una dieta povera di proteine animali è una moda. Ma sarà davvero così?

È vero che l’offerta dei ristoranti non li aiuta: per gran parte di loro trovare un posto che offra anche piatti vicini al loro stile alimentare è molto difficile; e, se presente, è scarsa. Questo li porta a scegliere prevalentemente ristoranti per “onnivori” che offrono qualche piatto "green" di fortuna.

Certo, possiamo affermare che tra le difficoltà riscontrate da chi sceglie un nuovo percorso alimentare, gioca un ruolo fondamentale anche la disciplina nel rispettare le regole, il relazionarsi con i propri familiari e il combinare stile alimentare con le abitudini quotidiane altrui. Non una passeggiata!

L’approccio verso un’alimentazione più equilibrata comporta quindi un grande spirito di sacrificio ed adattamento. Va comunque ribadito che è importante non inventarsi dall’oggi al domani vegetariani o vegani, ma basare la propria scelta adottando un’alimentazione controllata e ben definita seguendo il consiglio e il supporto di un esperto.