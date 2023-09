Ecco cos'è il pumpkin spice, mix di spezie autunnale reso famoso da Starbucks

Ecco che cos'è il pumpkin spice

Il mix di spezie dolci conquista tutti. Nato negli Stati Uniti, il fenomeno pumpkin spice ha travolto ogni cosa, persino i primi piatti ripieni di pasta e formaggio. C’è sempre un prima e dopo, e in questo caso è rappresentato da Starbucks.

Il mitico Pumpkin Spice Latte, come scrive GamberoRosso, ha compiuto 20 anni il mese scorso, confermandosi un punto fermo tra le scelte dei consumatori. Sciroppo di zucca speziato, latte, caffè espresso, panna montata e un ulteriore tocco di pumpkin spice in superficie: ecco la ricetta della catena che ha dato vita al trend, che nell’ultimo anno ha totalizzato più di 780 milioni di dollari di vendite negli States con i tanti prodotti aromatizzati al pumpkin spice.

Il pumpkin spice per la torta d’autunno

Ma prima di Starbucks il mix era già in commercio. Un blend aromatico a base di cannella, noce moscata, chiodi di garofano e zenzero usato per aromatizzare la torta di zucca (pumpkin pie), tipica torta autunnale americana (soprattutto nel periodo di Halloween).

Negli anni ‘30, le più grandi aziende produttrici di spezie hanno cominciato a realizzarlo commercialmente: un mix che permetteva ai pasticceri di risparmiare tempo e denaro, senza dover comprare e tritare tutte le spezie singolarmente. Come riporta GamberoRosso, una rivoluzione non da poco negli anni della Grande Depressione, che ha dato vita a quello che a tutti gli effetti è diventato il profumo di pasticceria più amato nel mondo.

Ecco la ricetta di GamberoRosso:

1 ½ tazza di zucchero

1 ½ tazza di acqua

6 stecche di cannella

1 cucchiaino di chiodi garofano in polvere

1 cucchiaino di zenzero in polvere

2 cucchiaini di noce moscata in polvere

4 cucchiai di purea di zucca

Per la bevanda

Ingredienti

1 tazza di latte intero

30 g caffè espresso

3 cucchiai di sciroppo di zucca fatto in casa

1/2 tazza di panna (da montare)

1 pizzico di pumpkin spice mix (cannella, noce moscata, chiodi di garofano e zenzero)

Per lo sciroppo, unire lo zucchero con l’acqua in un pentolino e portare a sfiorare il bollore. Una volta che lo zucchero si è sciolto, aggiungere le stecche di cannella e le spezie in polvere, unire anche la purea di zucca e lasciar cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Rimuovere la pentola dal fuoco e filtrare il liquido.

Per il Pumpkin Spice Latte, montare la panna e metterla da parte in frigorifero. Scaldare e montare il latte (se non si ha il montalatte, si possono usare delle fruste elettriche o manuali). Preparare il caffè (un espresso sarebbe l’ideale, ma ci si può accontentare anche della moka), versare lo sciroppo in una tazza, unire il caffè caldo e mescolare. Aggiungere il latte montato fino ad arrivare a 3/4 della tazza, infine aggiungere la panna montata e una spolverata di mix di spezie dolci.