Natale 2023, Enrico Rizzi: la pasticceria boutique suona 6 dolci sinfonie

A pochi passi dal centro di Milano, in via Correnti 5, sorge Enrico Rizzi Milano, la boutique pasticceria di Enrico Rizzi specializzata nella produzione di dolci di alta qualità realizzati con materie prime d’eccellenza, ma soprattutto riconosciuti per i loro accostamenti di sapori diversi, insoliti e audaci.

In particolare modo, il nome di Enrico Rizzi si associa per antonomasia al concetto di “Sinfonia” che il pastry chef milanese ha coniato e messo a punto nei suoi anni di esperienza e che riassume la sua intuizione di unire gusti differenti in abbinamenti spesso inconsueti per dare vita ad un’unica creazione che può assumere poi diverse declinazioni in macarons, torte, gelati e praline di cioccolato.

Enrico Rizzi



Per questo Natale 2023 le Sinfonie protagoniste delle produzioni di Enrico Rizzi saranno in particolare modo sei da sperimentare proprio in tutte le loro versioni.

La Sinfonia Ros é (con litchi, lampone e petali di rosa), un’ispirazione parigina, per cui questo assemblaggio è proposto da molti pasticceri e cioccolatieri. La dolcezza del litchi sposa i profumi della rosa, intervallati dalla dolce acidità del lampone.

La Sinfonia Rosé è attualmente declinata in tavoletta, crema spalmabile, dragées, tè, gianduiotto, pralina, macaron, sorbetto.

La Sinfonia dei Golosi (con caramello, fave di cacao e sale). La golosità del caramello è in questo caso stimolata da una puntina di sale, e arrotondata da granella di fave di cacao.

La Sinfonia dei Golosi è attualmente declinata in: tavoletta, crema spalmabile, dragées, tè, gianduiotto, pralina, macaron, gelato

La Sinfonia di Sicilia (con mandorle ai fiori d'arancio, canditi d'agrumi e gelsomino). A ricordare una passeggiata in un agrumeto circondato da fiori d'arancio e gelsomino, sorseggiando una granita alla mandorla.

La Sinfonia di Sicilia è attualmente declinata in tavoletta, crema spalmabile, tè, gianduiotto, pralina, macaron, sorbetto

Sinfonia Maracaibo (con cioccolato e frutto della passione). Qui la dolcezza del cioccolato al latte con i sentori caldi e avvolgenti si miscela al frutto della passione.

La Sinfonia Maracaibo è attualmente declinata in tavoletta, crema spalmabile, dragées, tè, pralina, macaron, gelato

Sinfonia Aomori (con tè verde Mat-Cha e sesamo nero). Una Sinfonia dedicata al Giappone per cui viene impiegato il tè verde del distretto di Kyoto coi suoi elegantissimi sentori erbacei che sposano l'intensità del sesamo nero tostato.

La Sinfonia Aomori è attualmente declinata in tavoletta, crema spalmabile, dragées, tè, gianduiotto, pralina, macaron, gelato

La Sinfonia delle Calandre (con radice di liquirizia e zafferano) è dedicata a Massimiliano Alajmo e al suo meraviglioso risotto allo zafferano e liquirizia.

La Sinfonia delle Calandre è attualmente declinata in tavoletta, crema spalmabile, dragées, infuso, pralina, macaron.

Dettaglio prodotti Natale 2023

Praline

Per il Natale 2023 la selezione delle famose praline al cioccolato di Enrico Rizzi passa da 16 a 25 gusti differenti con un ampliamento della proposta di ganache a base di cioccolato fondente e dei cremini bigusto.

I nuovi gusti disponibili saranno: olio extravergine di oliva, zenzero, cocco, pralinato, Sinfonia Rosé, Sinfonia delle Calandre, Sinfonia Macaraibo, Cremino bigusto lampone & cioccolato fondente, cremino bigusto menta di Pancalieri & cioccolato fondente.

Macarons

La collezione 2023 è dedicata ai “Frutti di Natale” (proposti nei gusti: litchi, mandarino di Ciaculli, melograno, alchechengi) e sarà disponibile dal 23 novembre prossimo fino ai primi di gennaio 2024.





Ad arricchire inoltre collezione lusso quattro diversi macarons, tre dei quali si inseriscono nella selezione “Vini pregiati” (realizzati rispettivamente con Passito di Pantelleria "Ben Ryé", con Champagne "Dom Pérignon®", con Sauternes "Chateau d’Yquem) e uno nella sezione “Macarons Salati” (macaron al Blu del Moncenisio).

Presenti poi i macarons dedicati alle 6 sinfonie e i grandi classici.

Tavolette di Cioccolato

Oltre alle sei Sinfonie citate, la collezione di Tavolette di Cioccolato è stata totalmente rinnovata a seguito di una ricerca spasmodica e peculiare di cioccolati rari monorigine che ha consentito di proporre quasi 20 tavolette diverse, per piantagione, territorio, peculiarità - con sentori che vanno dal cuoio al porto rosso - prettamente provenienti da piccole realtà di produzione che possono fregiarsi di lavorare con piccoli lotti di fave di cacao pregiati, inacessibili alle grandi realtà.

Particolarmente interessante - oltre al rarissimo Porcelana del Venezuela - è anche un cioccolato bianco colombiano, il cui burro di cacao non viene deodorizzato (come invece si fa generalmente) e presenta caratteristiche eccezionali, con sentori di buccia di fave di cacao.

Alberelli di cioccolato

Anche quest'anno una proposta di 5 alberelli di 5 cioccolati diversi, decorati a fantasia.

Il pezzo forte della collezione, l'alberello "haute couture" monorigine (da 2 kg) con ben 17 strati di cioccolati monorigine diversi, dal bianco Colombia alla massa di cacao Ecuador.

Marron glacé by Enrico Rizzi



Marrons (demi) Glac é es

Anche quest’anno Enrico Rizzi propone i marroni Piemonte medi, conosciuti come "demi glacé" per il sottilissimo strato di glassatura (quindi con meno dolcezza e maggiore sentore di “castagna”) eccezionalmente realizzati per questo Natale anche in versione “mignon”, i "mini marrons-demi glacées".

Altri prodotti

Creme spalmabili : disponibili nelle sei Sinfonie e anche al gusto pistacchio Feudo San Biagio e Nocciole e Cacao

T è e tisane : alle sei Sinfonie

Gianduiotti: 4 in versione classica e 4 dedicati alle Sinfonie

Gelati: Insigniti da anni dei due coni di Gambero Rosso, tutti i gelati a base latte proposti in una moltitudine di verità, diventano a senza lattosio

Drag é es: alle sei Sinfonie e alcuni classici

Su Enrico Rizzi Milano

Enrico Rizzi, pasticcere e gelatiere milanese, che da 13 anni porta la cultura della pasticceria artigianale italiana nel Mondo, inizia la sua avventura culinaria nel settore dell’alta gastronomia, spinto prettamente dalla sua passione per la cucina.

La sua attività infatti inizia nel 2003 con la messa a punto di banqueting di successo (cene a domicilio per pochi intimi, sontuosi banchetti, feste aziendali) per poi orientarsi – nel 2010 - soprattutto verso i sapori dolci e la pasticceria.

Dopo lunghi studi e sperimentazioni orientate alla preparazione di ricercati e selezionati prodotti, Enrico Rizzi dà via alla sua pasticceria con laboratorio artigianale a vista in via Correnti 5 a Milano.

La pasticceria di Enrico Rizzi non è tuttavia unicamente un punto vendita, bensì una vera e propria boutique, dove ammirare il lavoro dei pasticceri all’opera e degustare le loro creazioni in diversi momenti della giornata.