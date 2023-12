Ecco qual è il formaggio più puzzolente al mondo: è di origine scozzese

Il formaggio più puzzolente al mondo è di origine scozzese. Il caso

Cresce la fama del Minger. Nome di un formaggio scozzese, che sta a indicare una specifica caratteristica, ovvero quella di presentare un odore sgradevole. In effetti, si tratta del formaggio più "puzzolente" al mondo. Lo riporta Gambero Rosso.

Caratteristiche del prodotto

Il Minger è un formaggio a crosta lavata. Dalle sembianze di un brie, presenta una consistenza morbida e un "sapore di menta". Viene prodotto in Scozia da almeno sette anni da Rory Stone, un casaro di 59 anni della Highland Fine Cheeses, cresciuto a sua volta all’interno di una famiglia di produttori caseari. Come detto, un formaggio che negli anni si è imposto all’attenzione dei più per un dettaglio non certamente secondario: la sua natura di prodotto caseario “dall’odore più putrido al mondo”, come ammette lo stesso Stone.

Allo stesso tempo, il carattere distintivo, ovvero la sua puzza, lo ha reso in un certo senso indimenticabile, diventando tanto la sua forza, quanto sintomo della sua genuinità. Esattamente quanto espresso dal produttore presso il Times: “Non immaginavo che avremmo potuto raggiungere un odore così intenso, così orrendo. Lo trovo davvero bizzarro. Sappiamo che puzza e sappiamo che non è molto gradevole. Ma questo sembra essere ciò che ha acceso i fuochi d’artificio”. Del resto, “questo è l’odore che dovrebbe avere la crosta lavata”.

Perchè è così puzzolente?

La trasformazione è semplice quanto complessa e investe la stagionatura del formaggio. Stando a Tonya Schoenfuss, professoressa di scienze alimentari dell’Università del Minnesota e giudice di lunga data in competizioni lattiero-casearie, “quando un formaggio stagiona, ha inizio la fase di scomposizione dei grassi nelle proteine, e i batteri, il lievito, le muffe e tutti i microrganismi portano a composti aromatici, alcuni particolarmente volatili. Ed è da tale processo che si sviluppa quell’odore”.

Minger non è il solo caso...

Occorre però sottolineare come il Minger non rappresenti un unicum. Diversi sono i formaggi al mondo che potremmo definire “puzzolenti”. Per esempio, nel 2004, i ricercatori della Cranfield University hanno eletto come il più puzzolente il formaggio francese Vieux Boulogne. Questo genere caseario dalle sfumature “pungenti” da decenni ormai affascina i suoi proseliti. L’esistenza di vari festival e concorsi a tema nutre la passione e la cultura attorno a questa tipologia di formaggi. Un mercato che cresce di pari passo con la voglia dell’individuo di vivere esperienze gustative tanto forti.