Panettone, bocciati i grandi marchi. Ecco quali

Panettone, il Gambero Rosso valuta negativamente Bauli, Tre Marie, Balocco, Melegatti, Maina e Paluani. Promossi invece i prodotti artiginali

Come ogni anno Gambero Rosso con l'avvinarsi del Natale ha stilato la classifica del panettone. La testata però boccia i grandi marchi del settore come Bauli, Tre Marie, Balocco, Melegatti, Maina e Paluani. Solo Motta si salva dalle critiche. Allo stesso tempo però, sottolinea il fattoalimentare.it, il Gambero Rosso promuove prodotti artiginali che costano fino a dieci volte di più.

Ilfattoalimentare ritiene superficiale il metodo utilizzato per giudicare il panettone dei grandi marchi, in quanto si baserebbe solo sulla prova sensoriale e sarebbe stato affidato solo a dieci redattori della rivista. "È lecito chiedersi se questi assaggiatori abbiano qualifiche adeguate per formulare un giudizio sensoriale", scrive ilfattoalimentare.

Critiche anche sulla scelta di assegnare il punteggio in centesimi: "La presenza di valori decimali presuppone una scala di giudizio molto precisa, difficile da comprendere per chiunque abbia fatto test comparativi utilizzando un range di voto così ampio". La classifica è quindi la seguente:

Motta 61/100

Bauli 57,7/100

Melegatti 56,4/100

Tre Marie 53,8/100

Paluani 51,6/100

Maina 49,3/100

Balocco "non classificato"

Ilfattoalimentare, poi, sottolinea la difformità di giudizio per i test condotti dal Gambero Rosso su 75 panettoni artiginali. Di questi 66 hanno avuto un punteggio superiore a 60/100 e di questi 24 hanno avuto un voto superiore a 80/100. "I dolci dei pasticceri artigianali - afferma ilfattoalimentare - hanno ricevuto giudizi che sembrano quelli di una giuria ad una sfilata di moda. In molti casi non si indica il motivo per cui il panettone viene giudicato ottimo o eccellente". Il prezzo per questi prodotti va da 32 a 50 euro al kilo.