Miglior pandoro da comprare al supermercato: la classifica 2023

Il Natale si sta avvicinando e gli italiani si preparano a organizzare le cene e i pranzi delle festività. Tra antipasti, primi e secondi non può mancare il dolce. Il pandoro, così come il panettone, sono dei classici intramontabili, che non possono di certo mancare sulle tavole. Ma come scegliere il migliore? Niente paura.

A correre in soccorso delle famiglie ci ha pensato un'indagine stilata da Altroconsumo: l'azienda ha condotto un'analisi raffrontando i miglior prodotti in base alla qualità ed al prezzo. Nel test sono stati presi in considerazione ben 10 marchi, reperibili facilmente al supermercato.

Miglior pandoro da comprare al supermercato: la classifica dei top 10

Il Pandoro Magnifico Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro al kg): all’assaggio ha soddisfatto sia gli esperti pasticceri sia i consumatori ed ha ottenuto un punteggio di 74. Nella classifica svetta anche un dolce di una catena di distribuzione: si tratta del Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro al kg) che ha ottenuto ottimi giudizi nella maggior parte delle verifiche di laboratorio ed è piaciuto molto all’assaggio dei pasticceri, con un punteggio di 72. Il bronzo, con un voto pari a 71, spetta a Bauli-Pandoro di Verona (1 kg, prezzo medio 7, 36 euro al Kg), il quarto e quinto posto, rispettivamente, sono di Paluani-Pandoro di Verona (1kg, prezzo medio 5,99 euro al kg) con votazione 65 e Carrefour extra Pandoro (1 kg, prezzo medio 5,49 euro al Kg) che ha ottenuto un 63.

Il punteggio 63 spetta a Melegatti (1 kg, prezzo medio 6,55 euro al Kg) e Loison Pandoro classico (1 kg, prezzo medio 17,80 euro al Kg); mentre Balocco (750 g, prezzo medio 5,06 euro al kg) e Maina (750g, prezzo medio 5,28 euro al Kg) raggiungo quota 62. In ultimo, troviamo Favorina (Lidl) (1 kg, prezzo medio 4,69 al kg), con il voto più basso, 59.