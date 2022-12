Svelato il miglior pandoro del 2022, costa più di 12 euro. Ecco qual è

Pandoro, ecco il migliore del 2022. La classifica

Il pandoro è un prodotto della tradizione che deve seguire specifiche regole stabilite nel 2005 da parte del decreto interministeriale tale da tutelarne la qualità. Si può chiamare Pandoro solo se realizzato con determinati ingredienti.

Come col panettone, anche per il Pandoro non è ammesso l’uso di altri ingredienti grassi diversi dal burro (e dal burro di cacao), l’impasto per realizzarlo deve contenere una determinata quantità di tuorlo d’uovo e il lievito utilizzato deve essere naturale, per conferire quella nota leggermente acida alla preparazione. Spesso capita di imbattersi in prodotti simili al pandoro, ma che non hanno nulla a che fare con questo dolce natalizio.

Spesso mostrano la stessa forma del pandoro ma gli ingredienti sono totalmente diversi, ad esempio possono esserci altri grassi di minor pregio, invece delle uova e dei tuorli, ingredienti in polvere e così via.

Prove di laboratorio

Altroconsumo ha per pima cosa valutato gli ingredienti e le quantità utilizzate nelle referenze prese in esame. Fortunatamente, non è sorto nessun problema di questo tipo: il peso corrispondeva a quello dichiarato in etichetta, la quantità di burro e uova rispettavano i limiti di legge. Solo il Pandoro Balocco è stato penalizzato per una quantità di burro al limite di legge.

La prova di assaggio con i pasticceri e i consumatori

La prova di assaggio alla cieca è stata fatta sia da una giuria di pasticceri esperti che da comuni consumatori, che ne hanno valutato l’aspetto, esterno e interno, l’aroma e il gusto. La giuria di pasticceri non ha apprezzato in particolare tre pandori per l’aroma e il gusto: Melegatti, Dal Colle e Balocco.

Per quanto riguarda invece l’assaggio dei consumatori sempre svolto alla cieca (senza conoscere confezione e marchio del prodotto), questi hanno apprezzato il pandoro del discount, premiato anche dalla rivista come il Miglior Acquisto. Anche i consumatori hanno valutato negativamente (raggiungendo appena la sufficienza) gli stessi 3 pandori penalizzati dalla giuria di pasticceri.

Il test ha premiato il Pandoro Tre Marie (da 1 kg, prezzo medio di 12,65 euro). Al test di assaggio ha soddisfatto sia la giuria di pasticceri che i consumatori. Nella classifica di Altroconsumo al 4° posto troviamo anche un pandoro del discount, ovvero il Pandoro DUCA MOSCATI di Eurospin (da 1 kg, prezzo medio di 4,64) valutato positivamente sia alla prova di assaggio dei consumatori sia per la qualità degli ingredienti utilizzati nella ricetta e premiato come Miglior acquisto per il rapporto qualità/prezzo.